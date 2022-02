La polèmica per la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil en els terrenys públics de l'Olivar Gran de Figueres ha obert un nou capítol, aquest dimecres, amb l'acusació directa de "dir falsedats i enganyar als veïns" feta pel grup de Junts per Figueres contra l'actual Govern municipal. Segons ha explicat el portaveu i exalcalde Jordi Masquef, la ubicació de l'antena sol·licitada per l'empresa Telxius Torres España SL "va ser aprovada directament per la Junta de Govern, en la qual l'oposició no hi participa, el 25 de març de 2021". Masquef ha recordat, documents en mà, que el Ple va aprovar per unanimitat, el juny de 2015, a finals del mandat que aleshores presidia Santi Vila, un plec administratiu que concedia a les empreses de telefonia dos emplaçaments concrets per a ubicar-hi antenes. El primer està situat al costat del Cementiri i l'altra, en el polígon industrial del Molí de l'Arròs, darrere de l'antiga factoria de la Suca.

El portaveu de Junts per Figueres considera que l'alcaldessa, Angès Lladó, i el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, han divulgat "falsedats" quan han culpat els anteriors governs d'haver deixat la porta oberta per a instal·lar l'antena en l'espai pròxim als terrenys on s'hauria de construir el nou pavelló d'esports. També ha posat èmfasi en el fet que "si l'antena no era bona per als veïns del Ral·li Sud, tampoc ho ha de ser per als de l'Olivar Gran". Amb els representants d'aquests darrers es va reunir anit per a explicar-los l'abast dels acords municipals: "És molt diferent una proposta aprovada pel plenari, com va ser el cas de la de 2015, que aquesta, imposada des de la Junta de Govern sense passar pel ple".

Masquef estava acompanyat pels regidors Núria Galimany, Manel Rodríguez i Pilar Sánchez. Des del seu punt de vista, la instal·lació de l'antena "com ja va passar al Ral·li Sud, es pot aturar". Sobretot existint l'alternativa dels emplaçaments públics del Cementiri i el Molí de l'Arròs.

L'empresa promotora del projecte ja ha instal·lat la base de la polèmica antena, al costat de la qual hi ha una pintada veïnal amb un clar "No" a la nova infraestructura de telecomunicacions. El grup de Junts deixa clar que "la nostra oposició no és contra la instal·lació, sinó contra una ubicació imposada en un espai que no és el que van aprovar tots els grups municipals el 2015 per a evitar problemes, com els que hi ha hagut en diversos barris de la ciutat aquests darrers anys".