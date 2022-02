L’Ajuntament de l’Escala invertirà uns 80 mil euros en la rehabilitació de l’edifici del Centre Esportiu i Recreatiu (CER) Xavier Vilanova, una intervenció senzilla, però demanada sobretot per les seccions que utilitzen els diferents espais setmanalment. A part de la façana i les obertures, també hi ha una partida per millorar el mobiliari i l’enllumenat. El president del CER, Raül Centeno, afirma que per al Centre, aquesta actuació municipal «és molt important perquè hi havia algunes obertures i alguna llum que no estaven en bones condicions. A part –afegeix–, amb la rehabilitació de la façana i el pati es farà una millora estètica».

També es faran reparacions a l’interior de l’edifici, «fet que permetrà realitzar més còmodament les activitats», manifesta el màxim representant del CER. Amb tot plegat, es donarà un toc de rejoveniment a l’edifici. «Des de la junta, vull donar les gràcies a l’Ajuntament per aquesta adequació tan necessària», reconeix l’actual president de l’entitat. La idea del govern municipal és començar els treballs a principis d’aquest mes de febrer, perquè ja hi ha l’empresa adjudicada per portar a terme les millores. El CER és una entitat recreativa i cultural arrelada a l’Escala que promociona activitats molt diverses a través de les seves seccions. Promou i organitza molts tallers i activitats culturals i recreatives a la vila de l’Escala, com ara cinema al carrer, concurs de dibuix infantil, castanyes a la platja, quina de Nadal, entre altres activitats. A més, ofereix un ventall molt ampli de seccions: tennis taula, fotografia, escacs, muntanya i molt més. Els socis poden accedir a qualsevol activitat que es faci al centre a un preu preferencial. També tenen descomptes en diversos establiments de l’Escala.