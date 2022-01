Aquest dissabte, 29 de gener, a dos quarts de vuit del vespre, al CER, es presenta el grup impulsor de Consell Local de l’Escala, del Consell per la República (CxR) i, al mateix temps, es presentarà el llibre Homenatge a Lluís Llach, de Jordi Magrià, més conegut com a Bicman, un sobrenom que li ve de fer els seus quadres en bolígraf BIC.

«El llibre és únic de moment, ja que, en un Qr pots escoltar les cançons d’en Lluís Llach», afirma la càrrec electa del Consell, Dolors Quintana, la qual diu que «a l’Escala, hi ha 127 inscrits, esperem escampar-nos com una taca d’oli i créixer molt més». A la reunió, hi assistiran la presidenta de la mesa de l’assemblea del CxR, Ona Curto; Dolors Bassa, exconsellera de Benestar i Família i represaliada pel 155, i Albert Donaire, membre del CxR i represaliat també.

Els Consells Locals per la República són un projecte nascut per iniciativa de la societat civil del país.