Els setze habitatges de lloguer social de Vilafant, impulsats per la Fundació Privada Patronat Santa Creu de la Selva, estaran adjudicats el mes de febrer, segons l’alcaldessa vilafantenca, Consol Cantenys. «Hi ha molt d’interès i moltes peticions», afirma Cantenys. Els habitatges, situats al carrer Mercè Rodoreda, són d’uns 150 metres quadrats; són cases adossades, una de les quals està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

El contracte de lloguer tindrà una durada inicial de set anys, prorrogable per a tres anys més, i, al moment de la signatura, se sol·licitarà una fiança corresponent a un mes. No hi haurà comissió d’agència.

Tot i que la renda de lloguer d’aquesta classe d’habitatges està regulada per llei, no s’arribarà al màxim legal i la renda oscil·larà entre els 630 i els 660 euros mensuals aproximadament. L’habitatge adaptat rondarà els 400 euros mensuals.

Primerament, es donarà preferència a les persones empadronades al municipi vilafantenc i, després, a persones de municipis propers. El promotor serà l’encarregat de contactar amb els possibles adjudicataris per tal que aportin, en el termini de deu dies naturals, la documentació que acrediti que compleixen els requisits exigits.