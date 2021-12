La lluita contra la violència de gènere cada cop busca més eines per trencar el silenci i, a Figueres, més d’un centenar de dones han utilitzat la tècnica del brodat per alçar la seva veu, reflexionar i, al mateix temps, sensibilitzar la població sobre aquesta xacra social. Des de feia un parell de mesos un grup de dones es reunia cada dimarts al Casal Cívic Figueres-L’Empordà per formar part d’un projecte de creació artística comunitària, que ha utilitzat la tècnica de cosir i brodar, per visibilitzar les violències. La iniciativa l’han impulsat conjuntament pel SIAD (Servei d’informació i atenció a les dones) de Figueres i el SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada en l’atenció de les Violències Masclistes) de Alt Empordà. El projecte va culminar el passat 25 de novembre amb una exposició en el marc dels actes del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

«L’activitat ha estat un èxit i ha permès crear a la ciutat un espai de reunió, oferint a les dones un lloc de confiança per poder parlar, si volien, un espai d’intercanvi on poder crear vincles molt afavoridors i de sensibilització on les mateixes dones han après a identificar les violències» explica la directora del SIE Marta Ballester. «Una de les conseqüències que porta el maltractament és l’aïllament» i d’aquí la importància de crear xarxa i grups de treball comunitari per donar suport a les dones que han participat, algunes de les quals estan en situació de violència. També s’han interessat pel projecte dos instituts de Figueres: per una part hi han participat els alumnes de segon del batxillerat artístic de l’institut Alexandre Deulofeu i també els alumnes del cicle de formació de grau superior en Integració Social i Educació Infantil del Ramon Muntaner: «S’han sentit part d’un projecte comú i pensem que això també ha estat molt positiu» recalca Ballester. Tant l’alumnat com les dones han treballat amb el brodat frases, imatges i continguts vinculats amb les violències masclistes per crear consciència i reivindicar la seva lluita. En el projecte s’hi han sumat també les dones que formen part d’un grup de creativitat del Punt Òmnia. «La resposta que hem tingut ha superat les nostres expectatives i volem donar continuïtat al projecte, obrint-lo a altres col·lectius de dones» apunta Susanna Bosch, tècnica del SIAD. Els objectius, assegura, s’han superat amb escreix: «Hem implicat dones que estan en processos complicats, hem fet sensibilització a nivell de ciutat i hem mostrat el que s’ha fet en temes de violència masclista des de diferents punts a la ciutat de Figueres».