L'inspector d'ensenyament i regidor Xavier Barranco Angulo, l'any 2019, de cap de llista d'Ara Portbou-Junts, va aconseguir una clara majoria de set regidors amb el 71% dels vots favorables. Barranco prenia el relleu de Josep Lluís Salas, l'alcalde portbouenc que va morir a causa d'una malaltia.

L'actual alcalde de Portbou va ser escollit, a finals del 2020, vicepresident del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) Alt Empordà, que va renovar la junta. D’aquesta manera, Barranco afegia un altre càrrec polític al seu currículum.

Com ha afectat la Covid a Portbou?

A Portbou, hem passat relativament bé. La veritat és que no hem tingut cap onada grossa i hi ha hagut contagis puntuals, però, també és cert que hem anat molt amb compte i la gent s’ha portat molt bé. És a dir, la gent ha sigut molt conscient que s’havien de prendre mesures des de bon principi, i estem a l’aguait d’aquesta nova onada que sembla que ha de venir, però esperem que la cosa funcioni com ho va fer en la primera onada, que no hi hagi massa problemes.

Ha alterat l’agenda del govern municipal, aquest virus?

Una mica sí, perquè, evidentment, hi ha moltes actuacions que nosaltres teníem pensat fer que no s’han pogut fer, algunes de tipus cultural i altres de tipus esportiu, i també és cert que, a l’hora de gestionar el dia a dia, pel fet de tenir la Covid i la no presencialitat, també, ha dificultat algunes actuacions que en un temps més normalitzat haurien anat molt millor, però ens n’hem sortit, també.

Als pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022, el PDeCAT hi ha aconseguit inversions per a l’estació de Portbou…

El vial de l’estació de mercaderies és un deute històric que té Adif al poble de Portbou, perquè vam fer números i la quantitat de camions que passa amb tones i tones de ferro pel centre de Portbou, a més del soroll, provoquen trencadisses de canonades d’aigua i a les façanes que generen malestar entre la població. Per tenir una estació realment més moderna del que tenim ara, s’ha de fer un accés molt més àgil passant pel costat de la riera.

En treu prou profit, d’aquesta estació, Portbou?

Crec que no. Crec que Adif no en treu prou profit, de l’estació. En les reunions que he tingut amb Adif, sempre intentem promoure que hi hagi un aprofitament més intensiu de les instal·lacions que, ara, estan abandonades o obsoletes. Em refereixo a coses tan simples com, per exemple, que amb els fons Next Generation s’hi facin instal·lacions de plaques fotovoltaiques en les grans cobertes que tenen els edificis de l’estació. Aquest és un exemple, però n’hi ha d’altres, com cedir espais i tallers que hi ha a l’estació als instituts, que podrien fer pràctiques de mecànica dedicades al món del ferrocarril. Ara, hi ha el restaurant de l’estació, que és l’origen de la Nouvel Cuisine aquí a l’Alt Empordà i que, en aquests moments, és tancat i hi ha hagut gent interessada, però sembla que hi ha algun problema per posar-lo en marxa.

Quines mancances té, actualment, Portbou?

El que veig claríssim és que, ara mateix, Portbou necessita que hi hagi una empresa que vingui i que s’instal·li generant una vintena de llocs de treball. Pel que fa a les instal·lacions, d’escola o dispensari, que fan la feina fàcil a la població, està bé, Portbou. No tenim grans deficiències. Tenim l’aigua potable garantida, i no tenim mancances de servei greus, però sí que necessitem un rejoveniment de la població i això només ho aconseguirem si hi ha una empresa que decideixi instal·lar-se aquí.

En quin punt es troba el Memorial Walter Benjamin?

Ara mateix, ha estat catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional; per tant, ara estem començant per poder aprofitar l’avantatge cultural del Ministeri. Hem fet una intervenció a tota la zona del cementiri, aprofitant que, allà, hi ha el Memorial de Walter Benjamin. La propera intervenció que farem serà l’accés per dignificar-lo i fer-lo més atractiu.

A què dedicaran més els dos anys que li queden a aquest mandat?

El nostre compromís al programa electoral era fer la reforma, a escala urbanística, d’aquelles zones del poble que havien quedat més abandonades quant a paviment, voreres, enllumenat, etc.

Està content de la relació amb els municipis del nord?

Molt. Estic realment molt satisfet de la relació que tenim, sobretot amb Cervera de la Marenda, que és un poble bessó per a nosaltres, ja que, també, van néixer amb el ferrocarril. Som molt amics amb l’alcalde i hem iniciat una sèrie d’actuacions de turisme transfronterer, que ens ha funcionat molt bé durant tot l’estiu i, a partir de gener o febrer, tornarem a començar.

I amb els municipis de la Mar d’Amunt?

La relació és molt bona, també, i estem treballant en un projecte per fer una figura, conjuntament amb l’alcaldessa de Llançà i amb l’alcalde de Colera.