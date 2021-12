La CUP de Figueres lamenta l'acord de les delegacions locals d'ERC i PSC per fer un estudi informatiu i el projecte d'impacte ambiental sobre com portar les línies de mitja distància de Figueres a l'estació d'alta velocitat. La formació troba "inacceptable que Figueres renunciï a tenir estació de tren i aposti per traslladar-la a Vilafant"

.La CUP vol que se soterrin les vies actuals per tal de mantenir l'estació al centre de Figueres. Afegeix que el cost que suposaria la variant nord és més elevat que el soterrament i això pot provocar la desaparició de la línia fins a Portbou. Alhora, el mateix estudi de Foment recull que no hi podrien passar trens de mercaderies per un excés de pendent, fet que requeriria la construcció d'una segona variant per l'est.

La variant nord preveu un túnel de més d'un quilòmetre que travessi el Castell de Sant Ferran, així com un viaducte que passi per sobre de les infraestructures viàries i la construcció d'una nova via que uneixi de nou les vies amb l'actual recorregut. L'estimació pressupostària d'aquesta obra, que ja es va fer l'any 2007, és de 100 milions d'euros.A part del cost i l'impacte ambiental, aquesta situació, segons la CUP, representarà una major mobilitat del vehicle privat pels usuaris de les estacions de la línia de Portbou, així com pels figuerencs que actualment accedeixen a l'estació a peu.

Per aquests motius, apunten al fet que és una decisió contrària a les polítiques necessàries per pal·liar la situació d'emergència climàtica i per una mobilitat més sostenible. Així doncs, entenen que "l'objectiu de l'Estat espanyol està més dirigit a millorar la connectivitat amb Vilamalla i Logis Empordà que pels usuaris del transport públic i la ciutadania empordanesa."Afegeixen que el trasllat de l'estació de tren a Vilafant fa perdre capitalitat a Figueres i va en detriment de l'interès general, tal com es recollia a les al·legacions que l'Associació per a la Promoció del Transport Públic va presentar en el seu moment.

Finalment, la CUP afirma que el manteniment de l'estació al centre és el posicionament majoritari de la ciutat, i consideren inaudit que els mateixos representants públics de l'Ajuntament celebrin que es faci un estudi "que va en contra de la voluntat majoritària dels figuerencs i figuerenques, i suposi que la capital de comarca perdi l'estació de tren".