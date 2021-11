El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha visitat aquest dijous l’escola taller de la Fundació dels Oficis de Figueres juntament amb el diputat i exalcalde figuerenc Jordi Masquef. En la trobada ha estat rebut pel president de la Fundació dels Oficis, August Conesa, i s’ha reunit amb el director de l’Institut Narcís Monturiol, Albert Masoliver, i amb els membres del patronat de la Fundació i representants d’empreses que hi col·laboren (Prada Nargesa, Taller Caritg, Garatge Sala, Oliva Motor Girona, Instal Burgas, Fusteria Lladó, Grup Peralada, Margall i Caixàs, Miemsa, Grup Padrosa i Altima).

El president de la Diputació de Girona ha conegut l’espai en el qual està ubicada l’escola taller, on els membres de la Fundació dels Oficis li han transmès la voluntat dels empresaris de promocionar la formació professional a la comarca. En aquest espai hi fan formació alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electromecànic.

Miquel Noguer ha destacat que des de la Diputació de Girona s'aposta per la promoció i la difusió dels oficis, «per la formació, l’educació i l’aprenentatge de la gent jove, però també dels aturats i dels treballadors en actiu que volen millorar, és una tasca de tots, que només unint sinergies es podrà portar a terme amb la professionalitat necessària».

Des de la Fundació dels Oficis, el seu president August Conesa, ha recalcat que volen potenciar la formació professional. «Com a comarca tenim molt de camí per recórrer i ho volem fer de costat amb el teixit empresarial de la comarca i amb les institucions». I ha afegit: «Entenem que és primordial que les empreses del territori impulsin la formació professional i que els joves de la comarca la vegin com una opció de futur».

La Fundació dels Oficis treballa per la promoció i la difusió dels oficis i, a aquest efecte, té com a finalitat: promoure l’ensenyament, l’aprenentatge i la formació dels diferents oficis; potenciar la formació de la gent jove, els aturats i els treballadors que volen millorar; promoure i posar en valor els diferents oficis a les escoles, i realitzar accions per implicar tot l’empresariat de la comarca en la formació de la gent jove, els aturats i els treballadors en actiu que volen millorar.

