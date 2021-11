Nacuda a Barcelona (1973), Àngela Domènech és periodista. L'any 1994 va arribar a la comarca compartint residència entre Figueres i Roses. Va ser responsable provincial de Comunicació del PP de Girona i, ara, és la presidenta de l'agrupació local de Figueres.

Àngela Domènech té mitja família independentista. El seu pare ho és absolutament, però, fent una mica de broma, a casa, es respecten moltíssim. «El respecte no s’ha de perdre mai», confessa. Contrària a qualsevol fanatisme, sigui de dreta o d’esquerra, diu que, «per créixer, hem de dir el que pensem».

Com ha estat aquest relleu al capdavant del PP de Figueres?

La junta és la mateixa, mentre que hi ha gent que es pensa que s’ha renovat tota, però els membres que en formen part són tots els mateixos. Els únics que s’han afegit són Diego Borrego i Mari Carmen Moreno, els quals, per diferents qüestions, se’n van anar en el seu moment. Ara han tornat, però els altres són els mateixos, amb mi com a presidenta.

El que deuen buscar és recuperar la presència del Partit Popular a la ciutat…

Exacte. Vam arribar a tenir tres regidors, sempre n’hem tingut un o dos i, a les municipals del 2019, el vam perdre. Ens interessa, evidentment, recuperar-lo.

Quina anàlisi en fan del pacte que hi va haver el 2019 entre ERC i el PSC?

Jo crec que ha estat molt negatiu per a la ciutat, aquest pacte. La ciutat està en davallada constant, des que van entrar. Crec que els ve gros i miren més per les cadires i pel seu salari que no pas pel benestar comú. Cal un canvi urgent.

Quin és el seu objectiu?

Lluitar per millorar la ciutat, perquè és fàcil, ja que està tan malament... Hi ha molta delinqüència i una inseguretat increïble. Això s’ha d’acabar. Hi ha moltes qüestions per a millorar i una d’elles és la Guàrdia Urbana, s’han d’augmentar els efectius i coordinar-los millor. Hi ha molta feina a fer. Pel que parlo amb la gent, cada cop estem pitjor, és una llàstima. Després de tants anys, mai ho havia vist tan malament.

Què hi manca, a Figueres?

Seguretat, que es vegi una ciutat molt més polida i neta, molt més atractiva, que convidi la gent a venir-hi. Sobretot, hem de crear una ciutat més atractiva, per als que hi vivim i per als que vinguin.

Per on tiren les seves prioritats?

Les nostres prioritats per a la ciutat comencen per la seguretat. Tenim un problema amb la immigració i crec que s’hi ha de posar ordre. És bàsic i prioritari la seguretat, la immigració i la neteja, en general, de la ciutat. Parlo com a ciutadana de Figueres. Vaig pel carrer i em poso molt trista.