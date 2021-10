El Departament de Benestar Social i Famílies de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries està treballant en un projecte d’horts comunitaris que, ben aviat, veuran la llum. Fa uns mesos que es van iniciar els tràmits per a la creació d’aquesta nova iniciativa comunitària, social i educativa per tal de donar resposta a diferents objectius.

Per una banda, es vol oferir un espai comunitari i intergeneracional, on les persones que ho desitgin puguin treballar un hort ecològic amb un assessorament i seguiment per part de l’Ajuntament. En un principi, hi haurà dotze parcel·les de setanta-dos metres quadrats que es posaran a disposició de les persones del municipi que ho sol·licitin. Per regular aquesta cessió d’ús, s’ha redactat un plec de clàusules que ha de regir l’ús i l’adjudicació dels horts comunitaris de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Un altre dels objectius és la creació d’un espai en el qual es puguin portar a terme projectes de formació reglada com podria ser un Pla de Transició al Treball (PTT), la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) o Cicles formatius. Recordem que, enguany, s’ha iniciat un nou PTT d’auxiliar de vivers i jardineria, que ja podria fer ús d’aquest espai per a posar en pràctica els aprenentatges o com a recurs pedagògic.

Per últim, i seguint en la línia de la formació, es pretén disposar d’un espai d’horticultura didàctic i pedagògic per poder desenvolupar-hi visites guiades a escoles o altres classes de grups i visitants. Al municipi castelloní, s’hi poden trobar recursos de gran interès cultural i patrimonial al qual se sumaria aquesta nova proposta de caràcter més de medi ambient.

«És un projecte mediambiental, però també és un projecte comunitari», manifesta la regidora castellonina de Benestar Social i Famílies, Anna Massot, la qual explica que una persona encarregada de fer un assessorament i seguiment tècnic d’horticultura ajudarà els propietaris dels horts. «S’haurà de crear una comunitat i entre ells hi haurà uns materials comuns», afirma la regidora Massot.