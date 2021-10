Els regidors no adscrits de l’Ajuntament de Figueres, Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández, han demanat formalment aquest dilluns, 18 d'octubre, al govern municipal «que es plantegi habilitar una part de l’aparcament de l’antic camp de futbol del carrer del Far com a espai per a l’estacionament d’autocaravanes». «La proposta permetria resoldre el dèficit que arrossega la ciutat des de fa anys, ja que no disposa de cap zona d’aparcament de curta estada per a aquest tipus de vehicles, tot i tractar-se d’una modalitat turística en continu creixement arreu d’Europa», exposen els regidors no adscrits en un comunicat de premsa.

La iniciativa dels regidors no adscrits, segons expliquen ells mateixos en el seu escrit, consisteix en destinar una part de l’actual aparcament, que en total fa gairebé 10.000 m2, com a pàrquing per a autocaravanes, amb els corresponents serveis. «D’aquesta forma, l’espai compatibilitzaria els usos d’aparcament d’autocaravanes amb els dels vehicles convencionals que ja presta actualment», hi afegeixen.

Els regidors no adscrits consideren que «la proposta plantejada pel govern municipal a través dels mitjans de comunicació d’ubicar un espai similar a la zona de la plaça d’Europa, a tocar del recinte firal, és poc atractiva ja que es troba molt allunyada i no generaria pràcticament activitat econòmica a la ciutat». Mentrestant, defensen que la proximitat de l’antic camp de futbol al centre de la ciutat seria un dels avantatges principals d’aquesta ubicació «perquè facilitaria als usuaris l’accés als principals punts d’interès turístic, al centre comercial i als establiments de restauració i serveis que hi ha a la rodalia».

La regidora no adscrita, Alba Albert, explica que «una ciutat que vol exercir la seva capitalitat en tots els sentits ha de ser també porta d’acollida per al turisme d’autocaravanes, que és un dels que més ha crescut en el darrer any i que actualment no disposa de pràcticament cap servei ni instal·lació a la ciutat per si hi volen fer parada o una curta estada». Albert assegura que «és important que Figueres surti a tots els mapes internacionals com a ciutat preparada per rebre turisme d’autocaravanes».

Segons la regidora no adscrita, el poc ús que té l’aparcament del camp de futbol del Far des que es va obrir «ens obliga a buscar solucions per dinamitzar aquest espai i trobar-hi usos complementaris ja que des de l’Ajuntament paguem un lloguer de quasi 50.000 euros anuals a la Fundació Asil Vilallonga i en canvi la seva utilitat és molt residual». Els regidors no adscrits mantenen que «si es tirés endavant aquesta iniciativa, sempre s’hauria de plantejar com una zona d’estacionament de curta estada i demanen que es pugui posar en servei a partir de la propera primavera».