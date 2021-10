Unes 30 persones s'han manifestat aquest dissabte a la Jonquera per demanar que es tanquin els prostíbuls, que consideren que són "camps de concentració". Amb una pancarta on es podia llegir el lema 'Tanquin els camps de concentració per a dones i nenes', han sortit del Paradise –el prostíbul més gran d'Europa- i han recorregut uns metres per la localitat alt-empordanesa. Entre els manifestants hi havia diverses personalitats expertes vingudes de diferents països i que aquesta setmana han estat al Congrés dels Diputats per exposar la necessitat de tancar els locals on s'exerceix la prostitució i aposten perquè hi hagi una legislació similar a la francesa.

Els manifestants volen que es tiri endavant una llei que defineixi aquesta pràctica com una forma de violència contra les dones i també les nenes. Per això, exigeixen que es penalitzi els clients i els proxenetes, alhora que es donin alternatives a les dones que es veuen obligades a exercir la prostitució. L'Alt Empordà és una de les comarques amb més prostíbuls i dones que es veuen obligades a treballar-hi. La realitat però, és que amb la pandèmia i el tancament dels locals, l'activitat s'ha traslladat a pisos.

En aquest sentit, el nombre d'habitatges on s'exerceix ha augmentat els darrers mesos a la comarca. Des de la Fundació Apip-Acam, que dona suport a les dones, expliquen que quan van als pisos no es troben les mateixes, ja que van canviant constantment. Això fa que sigui "complicat" saber quantes n'hi ha o fer el seguiment.

En concret, Apip-Acam té coneixement i contacte amb una trentena d'habitatges de la capital de l'Alt Empordà on hi ha dones que, en altres circumstàncies, estarien en un prostíbul. Des de l'entitat, destaquen la feina que han fet conjuntament amb les administracions per facilitar l'accés als serveis socials d'aquestes dones, especialment perquè es puguin vacunar contra la covid-19.