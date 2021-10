En el darrer ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, es va iniciar el procés per municipalitzar el servei d’abastament d’aigua d’Empuriabrava. El grup municipal d’ERC, que governa el consistori, juntament amb la CUP, ja va plantejar, poc abans de les darreres eleccions municipals, aquesta idea.

El servei d’abastament d’aigua va acabar l’any passat la concessió amb l’empresa Aquàlia. L’alcalde republicà, Salvi Güell, deia que seria positiu poder oferir el servei que es donava a 13.000 clients de la marina. Güell considera que l’aigua és un servei municipal com molts altres que es donen des de l’Ajuntament i «al grup municipal d’ERC li agradaria municipalitzar-lo», assegurava aleshores.

Ara, Güell explica que estan «en els treballs previs, mentre donem per finalitzats els contractes de concessió d’aquests serveis». Mentre durin les gestions, prorrogaran el servei un any més, ja que és «essencial i bàsic». «Iniciem l’expedient de canvi de forma i gestió, amb una comissió d’estudi, perquè redacti la memòria per justificar aquesta gestió», apunta Güell.

En aquell ple, van aprovar, també, la finalització dels contractes de concessió dels serveis del clavegueram i fosses sèptiques de la urbanització d’Empuriabrava.