L'associació Platges Netes de Llançà ha fet la quarta neteja de la riera de Valleta, aquest dissabte 18 de setembre. A dos quarts de deu del matí, s'han reunit 16 voluntaris per tal de realitzar la neteja en dos grups.

Per una part, dotze d'aquests voluntaris han fet neteja de la riera fins a quasi arribar a la desembocadura al mar per la urbanització Sant Carles, dins del marc de «International coastal cleanup» de l'organització Ocean Conservancy. D'altra banda, els quatre voluntaris restants han fet neteja des dels últims metres de la riera fins a la seva desembocadura, emmarcada en el projecte «Libera 1m2 per les platges i el mar».

Després d'una breu xerrada introductòria per part de Fulgen, el secretari de l'associació, s'ha començat la tasca. Jesús Blanco, representant de Platges Netes, explica que han tingut «la sort de comptar també amb l'ajuda com voluntari del director del PN Cap de Creus el senyor Ponç Feliu».

En total, han recollit 188 kgs de brossa, evitant que vagi a parar al mar. La tasca s'ha desenvolupat just abans que comencin les pluges de la tardor, fet que evoca més brutícia al mar. Entre els objectes, s'han trobat carretons vells de la construcció, un cotxet de nen petit, bidons, ferros, una porta de fusta, un senyal d'abalisament de la carretera, llaunes de begudes, burilles, etc.

Jesús Blanco ha reiterat estar «molt content amb la recollida».