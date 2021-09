Quan estàvem confinats, les persones sense llar de Figueres van ser acollides al Pavelló Rafel Mora. Hi va haver dues tandes de demanda de llençols, kits... «les donacions de roba d’hivern d’adult que teníem es van exhaurir per poder continuar cobrint les necessitats bàsiques, vam demanar col·laboració a altres Robers de la Diòcesis i alhora vam rebre articles de primera necessitat, com roba interior, dels petits comerços de Figueres, dels quals n’estem molt agraïdes», explica la responsable del rober de Càritas Figueres, Dari Muñoz.

La crisi sanitària de la Covid-19 ha acabat derivant en una crisi social que ha deixat tocades moltes famílies. Precisament, des del rober de Càritas Figueres, l’any 2020 es van repartir 4.383 peces de roba a un total de 575 persones, una xifra elevadíssima i que segurament aquest any 2021 s’acabarà superant, ja que fins aquest mes d’agost ja s’han atès 411 persones. Però, què és el rober? «És un projecte social en el qual es busca acompanyar i cobrir unes necessitats bàsiques, com és la roba o altres productes de primera necessitat com material de puericultura, en persones i famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat», explica Dari Muñoz, responsable del projecte del rober a Figueres.

Les persones que s’atenen poden venir derivades des de serveis socials de l’Ajuntament de Figueres, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Creu roja, Ksameu... i d’altres projectes de la mateixa Càritas. Quan algú arriba amb el full de derivació, des de l’entitat es fa un acompanyament i una acollida per tal d’afavorir l’autonomia d’aquestes persones a l’hora d’escollir la roba, «perquè abans aquest projecte tenia una mirada molt assistencialista per cobrir aquelles necessitats i la persona era un subjecte passiu, i ara és tot el contrari, participa i decideix en tot moment» expressa Mónica Castro, responsable del projecte del rober a la diòcesi de Girona. D’aquesta manera es busca que els participants del rober tinguin un espai d’acollida digne on puguin triar aquells articles que necessitin.

Els fulls de derivacions poden anar dirigits a una persona o a un nucli familiar «i si per exemple són cinc persones, podran escollir cinc kits, i cada kit inclou vuit peces de roba per poder-se vestir de cap a peus: quatre peces de dalt, dues de baix, un calçat i una jaqueta», informa Muñoz. La responsable del rober de Figueres diu que «es fan molts vincles, ja que es fan moltes dinàmiques des del mateix rober», algunes d’aquestes activitats són fer roses per sant Jordi amb corbates o l’arbre dels desitjos, en què amb penjadors es va fer un arbre on la gent podia anar escrivint els seus desitjos.

Aquestes dinàmiques permeten detectar altres mancances i potencialitats dels participants del rober i d’aquesta manera «es poden adreçar a altres projectes o entitats», relata Castro. És el que anomenen un «treball en xarxa» entre diferents actors per tal de poder de cobrir necessitats o interessos de les persones ateses des del rober.

Les donacions

Des del 13 de març fins al desembre del 2020 es van recollir 12.480 kg de roba, de la qual se’n van reciclar 4.950 kg. Des de Càritas diuen que entre un 60 i un 70% del que es recull no es pot aprofitar. Mónica Castro lamenta que «som la porta d’entrada en molts casos d’articles inservibles», la qual cosa suposa «una feina brutal a l’hora de fer la selecció, i per això ens agradaria sensibilitzar als donants perquè abans de donar valorin si allò que es vol donar amb la més bona intenció està en bon estat i si és d’utilitat». Aquest darrer ítem depèn del perfil de participant, que és de famílies joves amb fills. Un dels productes amb més demanda és el calçat d’home.

Tots els articles que es recullen provenen de donacions de particulars i empreses. Les donacions es poden deixar a la bústia del costat de la botiga mentre és oberta o al contenidor vermell d’Ecosol quan la botiga és tancada. La seva selecció es fa en funció de l’estat de conservació, de la utilitat i de l’estat de neteja.

I això és possible gràcies a la feina de l’equip de voluntàries. En aquests moments només n’hi ha sis. El 2020 hi havia 42 persones voluntàries col·laborant, però «eren majors de 65 anys, un equip consolidat, que en ser persones de risc, van deixar de venir amb l’estat d’alarma», afirma la responsable del rober a Figueres.

Durant el confinament, Dari Muñoz va quedar-se sola i per això va demanar a l’Institut Ramon Muntaner si podien fer una crida als alumnes del cicle d’Integració Social. «Van anar molt de pressa i l’endemà ja tenia cinc voluntàries, una de les quals continua amb nosaltres», narra Muñoz. Des de l’entitat es fa una crida per tal que persones amb ganes de col·laborar es facin voluntàries d’aquest projecte.