La corporació figuerenca ha celebrat aquest dilluns el ple municipal del mes de setembre en el qual, entre els punts destacats, hi ha la nova pròrroga del servei d'escombraries i neteja viària. Els portaveus dels grups municipals opinen sobre la sessió:

Agnès Lladó (ERC): Un nou curs polític decisiu

Amb el ple del dilluns 6 va començar el nou curs polític a la ciutat. Un nou curs que comença amb esperança després de les bones dades d’ocupació, d’un estiu ple de gent a la ciutat que augura una bona recuperació econòmica i d’unes dades epidemiològiques que milloren dia a dia. A més, s’ha pogut evitar una vaga d’escombraries a través del diàleg.

Però en el nou curs polític que comencem tenim molts reptes al endavant. En primer lloc, consolidar les bones dades d’ocupació i accelerar la recuperació econòmica, millorant i diversificant el nostre model econòmic. El proper 17 de setembre inaugurarem la segona fase de l’edifici Ferran Sunyer, el que serà l’Espai d’Innovació Empresarial, una eina al servei dels emprenedors i les empreses de Figueres.

Ha de ser un curs polític que desencalli temes enquistats a la ciutat: la millora de la neteja viària a través de l’empresa pública Fisersa i la contractació de personal, la compra de vehicles i més material. La consolidació del nou POUM que ens ajudi a dibuixar urbanísticament una Figueres amb més qualitat de vida i l’inici de la nova escola Carme Guasch, així com dels equipaments esportius necessaris. Comença un nou curs polític en què la ciutat pot avançar molt i és important que anem tots a una.

Pere Casellas (PSC): Apostant per la cultura

Figueres s’ha de convertir en un punt de primer nivell en el turisme cultural. Cal potenciar molt més aquesta aposta. És evident que el principal element tractor és el Museu Dalí, però per esdevenir un referent cultural cal anar molt més enllà. És necessari potenciar com s’està fent el Castell de Sant Ferran i acabar la casa natal. Passa també pels esdeveniments culturals que es realitzen a la ciutat i que reforcen aquesta aposta cultural: l’Acústica, Figueres es Mou, el festival del Còmic, etc. Però sobretot cal una aposta decidida per reforçar el teixit cultural de la ciutat i per tenir una programació cultural estable de primer ordre.

Divendres es va presentar la programació de Figueres Cultura per al període setembre-desembre. I per primera vegada, podem gaudir d’un llibret que aglutina tota l’oferta cultural de la ciutat durant els propers quatre mesos. Més enllà de la felicitació als tècnics i programadors, m’agradaria destacar la determinació del regidor Alfons Martínez per tal d’aconseguir una programació unitària en la qual tota l’oferta escènica, musical, artística i literària estigui ordenada i programada. Aquesta concreció de tota l’oferta cultural de la ciutat sota la marca de Figueres Cultura, no és només una bona notícia pels usuaris dels equipaments cultural sinó un pas més per fer de Figueres una ciutat cultural de referència.

Jordi Masquef (JxF): La vida sigue igual

El novembre d’aquest any, farà dos anys que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va anul·lar la licitació per al nou contracte de recollida d’escombraries de Figueres. Dos anys de temps perquè el govern quadripartit posés sobre la taula una proposta per a realitzar un nou concurs i resoldre d’una vegada per totes la millora d’aquest servei, que fa dos anys ja no podia esperar més.

Al ple de 6 de setembre de 2021, el govern quadripartit, evidenciant la inoperància absoluta durant tot aquest temps, va presentar al Ple una nova pròrroga del servei de recollida de residus durant un altre any.

I nosaltres ens preguntem, en dos anys no s’ha pogut fer la feina per evitar de nou una pròrroga? Creuen que la ciutat es pot permetre perdre un altre any? Fins quan aquest govern seguirà culpant als anteriors sense assumir cap responsabilitat?

Figueres no pot perdre més temps ni més oportunitats, i encara menys un altre any amb aquest servei deficient i la degradació de la imatge de la ciutat. Prou d’excuses, prou de pròrrogues, governin i resolguin els problemes. Com deia Julio Iglesias en la seva cançó: La vida sigue igual, però Figueres, lamentablement, està pitjor.