L’Ajuntament de Figueres ha aprovat prorrogar un any més a Fisersa Ecoserveis SA el servei de recollida d’escombraries per un any més. La pròrroga també inclou el servei de neteja viària, que s’ha acordat municipalitzar però que encara no té la tramitació enllestida. El ple també ha aprovat una modificació de crèdit per complementar la partida de neteja viària amb 106.000 euros més. L’aprovació s’ha aconseguit amb els vots en contra dels partits de l’oposició (Ciutadans i Junts per Figueres).

Es tracta de la cinquena pròrroga des que va acabar la concessió amb l’empresa mixta Ecoserveis, l’any 2016. Des de llavors s’han anat retirant diversos serveis que prestava.

La despesa estimada fins al 2 d’octubre de 2022 per a neteja viària i escombraries és de 4.538.418,17 euros. El 2 d’octubre finalitza la pròrroga actual a l’empresa de capital mixt, publicoprivat Fisersa Ecoserveis.

El govern municipal (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) pendent d’acabar les gestions per al servei de neteja viària cap a Fisersa i enllestir la tramitació per posar a concurs la recollida de residus, va aprovar en el ple celebrat el dilluns dia 7 una pròrroga d’un any més. L’empresa continuarà gestionant la recollida d’escombraries amb una depesa de 2.165.904,89 euros; la deixalleria amb 200.684,63 euros de pressupost; i la neteja viària amb 2.171.648,89 euros.

Pel que fa a la neteja viària s’ha tramitat l’expedient perquè el servei es porti a terme des de Figueres de Serveis SA (Fisersa), l’empresa amb el capital cent per cent públic. Falta l’aprovació definitiva i acordar la prestació del servei a Fisersa.

La recollida de residus i el Servei de la deixalleria es va licitar però el Tribunal Català de Recursos Contractuals ho va anul·lar el 2019. El govern municipal està acabant de resoldre la nova gestió. Es treballa en el plec de clàusules per treure’l a concurs. L’alcaldessa Agnès Lladó ha dit que «hem de mantenir la pròrroga per mantenir el servei però estem treballant per treure’l a concurs».

La fi de la concessió amb Ecoserveis és un dels capítols complicats al qual han hagut de fer front de diferents governs de la ciutat. La gestió a través d’aquesta empresa es considera que no ha afavorit econòmicament.