Des de la creació dels canals d’Empuriabrava i la seva connexió al mar, veure entrar i sortir embarcacions per la seva bocana ha estat un espectacle que han contemplat diverses generacions de turistes i residents. En moment de màxima afluència, com ha estat aquest agost, el trànsit de iots, llanxes, velers i motos d’aigua és constant, la qual cosa omple de curiosos el moll final del passeig marítim i el de la platja petita del costat de la Rubina.

Enguany, aquest atractiu ha guanyat un nou al·licient amb l’acabament de les obres de millora i consolidació de l’espigó principal de la bocana, portades a terme per l’empresa concessionària Port Empuriabrava SA. Aquests treballs, que van començar mesos enrere, han permès aturar el deteriorament de l’estructura de l’esmentat espigó, causat per la força dels temporals i els moviments del pas del temps.

Tanmateix, el projecte ha creat un passadís planer de formigó fins al petit far de la punta de l’estructura, la qual cosa permet ara la circulació dels visitants amb molt més seguretat. Al moll de la bocana hi ha empreses dedicades a les activitats nàutiques de lleure i un xiringuito que ha estrenat una terrassa a la seva part superior, amb vistes obertes a tota la badia de Roses.

L’anar i venir de gent en aquest espai és constant. Esther Centurión, veïna de Badalona, explicava aquest diumenge que «veure tantes barques amunt i avall és tot un espectacle. Hem vingut fins aquí amb el meu marit i les dues filles i la veritat és que hi tornarem». El matrimoni francès format per Barbara i Jean Pochon, propietaris d’un apartament al Delta Muga, reconeix obertament que «aquesta nova passera fins al final de l’espigó és el complement ideal al passeig marítim, que ha quedat molt bé. El paisatge és meravellós i venim cada dia des de la desembocadura de la Muga fins aquí per caminar i veure l’anar i venir de les barques».

L’espigó és també el punt de parada de molts ciclistes i patinadors que fan d’aquest espai un punt i seguit en els seus recorreguts per la marina.

Salvi Güell: «Les activitats que s’hi fan són les correctes»

L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, està satisfet per la manera com s’ha anat ordenant el front de mar d’Empuriabrava aquests darrers anys, primer amb l’arranjament del passeig per part de l’Ajuntament i ara amb la millora de la bocana per part de l’empresa concessionària Port Empuriabrava.

«Aquest punt és un atractiu molt important per donar a conèixer la marina. La concessionària ha fet una bona feina i les activitats que s’hi fan són les correctes. En vam anar parlant i ens va semblar que la situació actual és suficient per evitar aglomeracions. L’empresa també ha fet millores al voltant de la plaça de les palmeres i ha arribat a acords amb l’Associació de Propietaris per pacificar la situació de tot plegat, estem contents que com van les coses», afegeix Salvi Güell. A l’esmentada plaça, l’Ajuntament té previst construir-hi un espai polivalent.