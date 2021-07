Dos anys després de la incorporació a l’equip TESS TFOP SG1 de la NASA, l’Observatori Astronòmic Albanyà ha descobert un sistema multiplanetari que conté una “súper-Terra”.

El descobriment, en el sistema TOI-1749, consta de tres planetes que orbiten al voltant d’una estrella nana, de tipus espectral M, a l’entorn local del sistema solar, a una distància de 100 parsecs. El descobriment ha estat “coordinat” per investigadors del Institut Komaba de ciència a Tokio i també hi han participat altres institucions punteres com l’Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC) i centres amb talent emergent basats en l’astrobiologia.

Els tres planetes descoberts han estat dos “sub-Neptuns” i una “súper-Terra”. Sistemes com aquest tenen un interès especial per a telescopis de nova generació que estaran disponibles en un futur immediat, com per exemple el James Webb Space Telescope (JWST) de la NASA, que entrarà en òrbita el mes d’octubre de 2021. Aquestes futures dades aportades per nous telescopis permetrien fins i tot comprovar si hi podria haver presència de formes de vida en els planetes estudiats.

Segons Pere Guerra, fundador de l’Observatori Astronòmic Albanyà i co-descobridor, el descobriment demostra que, des de Catalunya, es fa producció científica de qualitat al més alt nivell. En paraules seves, “aquest descobriment, juntament amb els molts altres que ens ha permès la col·laboració amb TESS, ens acosta una miqueta més a tenir una millor comprensió de la demografia dels sistemes planetaris dins de la Via Làctia, la nostra pròpia galàxia. Ara, esperem que algun d’aquests indrets singulars sigui, en un futur, la confirmació que no estem sols a l’Univers”. Guerra assegura que estan molt contents de l’acollida que ha tingut el centre entre el públic a Catalunya, "bona part dels visitants que tenim al centre venen atrets pels nostres nous descobriments i amb ganes de saber més sobre els exoplanetes, aquest camp de l’exploració humana cada cop més popular”.

TESS (Transit Exoplanet Survey Satellite)

La missió principal de TESS és escombrar el cel en recerca de senyals coincidents amb possibles exoplanetes transitants. Aquesta missió de la NASA està liderada per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) i s’encarrega d’observar més de 500.000 estrelles (les més brillants i properes a la Terra) per a buscar exoplanetes.

Observatori Astronòmic Albanyà

Centre de divulgació i recerca científica a Albanyà. Ubicat en el primer Parc Internacional de Cel Fosc de l’Estat Espanyol, amb més de 15.000 visitants cada any, aquest observatori s’ha convertit en un dels referents de l’astroturisme a Catalunya. El centre va inaugurar la nova temporada el passat mes de juny i compta amb un renovat espectacle astronòmic, en el qual s’ensenyen les constel·lacions on s’ubiquen aquests nous sistemes solars descoberts. Aquesta setmana preparen un especial nou per veure la pluja d’estels.