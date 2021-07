L'Ajuntament de Roses comença a aplicar des d'aquest dijous restriccions d'accés de vehicles al Parc Natural del Cap de Creus. Des de dos quarts de deu del matí, s'ha instal·lat una tanca al mirador de Punta Falconera i un vigilant de seguretat –juntament amb una informadora- alerten els cotxes que es dirigeixen a les cales que no poden fer-ho si tenen autorització. Les restriccions s'aplicaran cada dia fins a les 16.30 hores i fins al 31 d'agost. A primera hora i després d'aquest horari, l'accés serà lliure.

L'alcalde, Joan Plana, diu que l'objectiu és evitar el col·lapse que es va viure l'any passat. Alguns dels usuaris que han hagut de girar cua diuen que entenen la mesura, tot i que en la majoria de casos la desconeixien.

Certa acumulació de vehicles i desconeixement entre els visitants. Així han estat les primeres hores de l'inici de les restriccions d'accés a les platges del Parc Natural del Cap de Creus, a Roses. Des d'aquest dijous i fins al 31 d'agost i des de les 10.30 a les 16.30, hi haurà una tanca que impedirà l'accés a vehicles de quatre rodes si no estan autoritzats.

L'objectiu és evitar el col•lapse que es va viure l'any passat quan, arran de la pandèmia, molta gent va optar per anar a espais naturals on "se sentien més segurs". La situació va obligar a la Policia Local del municipi a actuar i va arribar a interposar unes 400 multes, un "autèntic rècord". De fet, l'alcalde, Joan Plana, explica –a tall d'anècdota- que, fins i tot, un agent es va lesionar un dit per la quantitat de vegades que va haver d'utilitzar la PDA per interposar sancions. "Aquesta no pot ser la solució a un problema estructural", diu Plana.

Un projecte de regulació a llarg termini

Davant d'això, l'Ajuntament va elaborar un projecte a llarg termini que preveu un aparcament dissuasiu, aparcaments a les cales i sistema automatitzat d'accés, a banda de transport col•lectiu per accedir-hi. L'alcalde diu, però, que aquest any era materialment impossible posar-ho en marxa i que van optar per activar una "fase 0" per pal•liar, almenys, els "efectes més nocius".

Durant l'horari de restriccions, només podran entrar per la tanca instal•lada al mirador de Punta Falconera motos, bicicletes, els propietaris de negocis o finques –també els familiars amb un declaració firmada-, clients amb reserves, serveis, treballadors o empreses amb llicència per fer activitats dins del parc. Els que no tenen permís per entrar, se'ls deriva de tornada cap a Roses, a través de la pista que baixa fins a la Punta Falconera i la zona de l'Almadrava i, en un futur, s'estudiarà la possibilitat de fer-hi un giratori. Abans i després de l'horari restringit, l'accés serà lliure.

Des de dos quarts de deu del matí, un vigilant de seguretat i una informadora –a primera hora també hi ha participat la Policia Local- aturen els vehicles i els informen de les restriccions i dels motius que han portat a adoptar la mesura.

Molts dels que han hagut de girar cua asseguren entendre-ho. És el cas de Sergio Moreno. Ell i la seva parella han vingut a passar les vacances a Catalunya des de València i pretenien passar el dia en una de les cales del Parc Natural. Moreno diu, però, que hi ha moltes platges i que si s'ha decidit fer restriccions "deu ser per a la seguretat de tots". Admet que desconeixien la mesura però que, tot i que havien vingut expressament, ho entenen. La Meritxell López ve de Badalona i està passant les vacances a Empúries. "Em sembla molt bé que facin això perquè si passa qualsevol cosa, ha de ser accessible", afegeix.

Mesures "necessàries"

El director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, assegura que les mesures són necessàries i que mica en mica s'hauran d'anar estenent arreu del territori. "És necessari pel volum de gent que surt als espais naturals. Pensem que és un bé per a la natura però també perquè el visitant sigui conscient d'on va i en quines condicions ho fa", remarca Feliu. En aquest sentit, assegura que les restriccions que s'apliquen des de fa setmanes a la punta de cap de Creus, a Cadaqués, estan funcionant "bé".