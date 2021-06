Roses vol evitar que es repeteixin les escenes de saturació als accessos i aparcaments del Parc Natural del Cap de Creus. L'estiu passat la situació va arribar al límit i va obligar la Policia Local a augmentar la pressió policial per evitar que la gent hi aparqués de qualsevol manera. L'Ajuntament ha elaborat un pla per regular l'espai a llarg termini però, davant la impossibilitat de posar-lo en marxa aquest estiu, ha decidit adoptar una solució de mínims, que inclou restringir l'accés en cotxe amb una barrera "permeable" al mirador de Punta Falconera. La mesura funcionarà del 15 de juliol i al 31 d'agost des de les 10.30 a les 16.30, tots els dies de la setmana. A primera hora i després d'aquest horari, l'accés serà lliure.

Fa anys que Roses pateix una sobrefreqüentació a les cales que hi ha al Parc Natural, especialment en el tram entre cala Montjoi i Cala Jóncols. Amb la desescalada, l'any passat el problema es va agreujar i va provocar moments d'autèntica saturació en aquesta zona d'alt valor natural i de difícil accés. "L'any passat ens vam trobar amb el col·lapse total del parc", assegura l'alcaldessa, Montse Mindan.

Per evitar-ho, la Policia Local va intensificar la pressió a la zona, amb controls gairebé diaris i multes d'entre 100 i 200 euros a centenars de vehicles. El regidor de Seguretat, Joan Plana, de fet, assegura que l'estiu passat es van "batre rècords de multes" però que calia buscar una solució "estructural".

A més, va pintar línies grogues –al tram asfaltat-, va instal·lar-hi senyals i, fins i tot, va col·locar pedres als marges. El consistori, però, tem que la situació es repeteixi –o fins i tot s'agreugi- aquesta temporada.

Per intentar resoldre-ho, ha elaborat un pla de gestió municipal que preveu actuacions a mitjà termini i per fases, amb l'establiment de zones d'aparcament, tant dissuasiu com a cada cala, i un sistema 'intel·ligent' de lectura de matrícules i control en temps real de les places d'estacionament disponibles. Mindan, diu, però, que el projecte preveu expropiacions de terrenys i la implantació de busos llançadora. "No hi érem a temps", afirma.

Per això, el consistori ha decidit implementar una mena de 'fase 0', acollint-se al Pla especial del parc, que ja preveu que "de forma justificada i amb el vistiplau de l'òrgan gestor" es pugui limitar "temporalment la circulació motoritzada" com a mesura preventiva per reduir riscos i garantir la seguretat.

Per això, l'equip de govern ha aprovat restringir l'accés des del mirador de Punta Falconera a través d'un sistema de barrera "permeable", del 15 de juliol al 31 d'agost. S'ha escollit aquest punt perquè des d'aquí es pot derivar més fàcilment el trànsit de tornada cap a Roses, a través de la pista que baixa fins a la Punta Falconera i la zona de l'Almadrava i, en un futur, s'estudiarà la possibilitat de fer-hi un giratori.

Les restriccions es faran durant l'horari de més afluència: de les 10.30 hores a les 16.30 hores. El control d'accés es farà a través d'un agent de seguretat i d'un informador, que compta amb el suport de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus i que explicarà als visitants l'objectiu de la regulació. També es comptarà amb suport puntual de la Policia Local, quan sigui necessari.

Vehicles autoritzats

Durant aquesta franja horària només hi podran entrar motos, bicicletes, els propietaris de negocis o finques –també els familiars amb un declaració firmada-, clients amb reserves, serveis, treballadors o empreses amb llicència per fer activitats dins del parc. Abans i després de l'horari restringit, l'accés serà lliure.

Tant l'alcaldessa com el regidor de Seguretat defensen la mesura per evitar que es repeteixin situacions d'autèntica "saturació". De fet, Plana diu que un dels aspectes que més els preocupava era la "seguretat" a la zona en cas d'una emergència mèdica o d'incendi. "Si hagués passat, s'hagués pogut generar una crisi molt important", afirma. "Estem buscant l'equilibri entre l'accés al parc i la seguretat de les persones", insisteix.

Amb la col·laboració de l'associació d'empresaris

Per la seva banda, el president de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra, defensa la mesura i diu que cal actuar al Parc Natural per "posar-lo en valor". Gotanegra recorda que hi ha molts altres indrets, com les Illes Balears, on fa anys que s'aplica i que el de Cap de Creus no pot ser-ne una excepció. "Realment poder-hi accedir sense que hi hagués aparcament regulat ni control d'accés feia difícil posar-lo en valor", remarca. En aquest sentit, diu que caldrà fer una tasca de conscienciació per explicar la regulació. "Cal fer entendre la importància d'aquest recurs turístic", afegeix. Amb la mesura, Roses posa fil a l'agulla a l'anunci que el Govern va fer fa unes setmanes. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, va dir en una visita a Cadaqués –el primer municipi que ho ha posat en marxa- que cal restringir els accessos de vehicles als parcs naturals per evitar que "morin d'èxit".