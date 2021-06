El Tribunal de Comptes ha fixat inicialment en 5.422.879,48 euros la responsabilitat comptable inicial que es reclama als expresidents del Govern Carles Puigdemont i Artur Mas; als indultats Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Turull; i a 37 excàrrecs més de la Generalitat pel presumpte desviament de fons per a les anomenades 'ambaixades catalanes' i el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat, segons consta en l'acta de liquidació.

Segons el document, d'aquest import total 5.151.156 euros corresponen al principal i 271.723,48 euros a interessos calculats prèviament i provisionalment des del 28 de març del 2019, quan el ple del Tribunal de Comptes va aprovar l'informe de fiscalització, fins la data de l'acte de liquidació fixada aquest dimarts. 29 de juny.

Se'ls reclamen a cadascun d'ells quantitats individuals, si bé tots hauran de respondre al total de manera solidària, segons fonts de l'òrgan comptable. Totes se sumaran als 4,1 milions d'euros que la instrucció del tribunal comptable va calcular que va costar el referèndum de l'1-O i que ja van consignar persones de l'entorn independentista.

La dada curiosa sorgeix en veure que una de les persones citades és la figuerenca Maryse Olivé, que va ser delegada del Govern de la Generalitat a París i que va morir l’any 2017. El Tribunal de Comptes ha resolt que, malgrat aquesta circumstància, decideix mantenir-li l’acusació, i li imposa una fiança de 22.725,27 euros per despeses que va fer la delegació de la Generalitat a França quan ella n'era la responsable, entre el 2012 i el 2014. L’estat espanyol exigeix ara aquests diners a la seva filla, Chantal Olivé

Durant el tràmit d'aquest dimarts, s'ha lliurat als advocats dels afectats un document de 504 pàgines que tindran tres hores per llegir, després de la qual cosa cadascun d'ells tindrà uns 10 minuts per al·legar 'in voce' amb independència de quantes persones representin, cosa que alguna de les defenses ha titllat de "procediment arbitrari".

Entre els afectats, també hi ha el delegat del Govern als Balcans, l'altempordanès Erik Hauck, al qual el Tribunal de Comptes li reclama 4.794,72 euros.