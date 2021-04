Renfe estudia avançar la posada en marxa de l'Avlo, el seu nou tren «low-cost»

Renfe es planteja avançar la posada en marxa de l'Avlo, el seu nou tren low-cost, que actualment està prevista per al 23 de juny, tot i que la decisió dependrà de l'evolució de la demanda i de si les condicions sanitàries per la pandèmia de coronavirus ho permeten.



Els trens Avlo iniciaran el servei al corredor nord-est, corresponent a la línia Madrid-Barcelona-Figueres/Vilafant, però de cara al 2022 la companyia té previst projectar-se cap a altres itineraris, concretament al del sud. Segons informa Renfe, es pot viatjar des de 7 euros (preu promocional de llançament), encara que després les tarifes se situaran entre els 10 i els 60 euros per als adults i el preu mitjà pot rondar entre els 20 i els 30 euros per persona. Els menors de 14 anys poden viatjar a un preu fix de 5 euros amb bitllet de Tarifa Bàsica.