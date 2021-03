Perruquers i perruqueres de l'Alt Empordà, satisfets amb el pas endavant

La comissió d'Hisenda del Congrés dels Diputats ha aprovat la roposició no de llei (PNL) sobre la reducció de l'IVA al sector de la perruqueria i estètica. A instàncies d'ERC i PP, tira endavant la reclamació del sector.

Des del Gremi de Perruquers de l'Alt Empordà i el Gremi de Perruqueria d'homes de Figueres es mostren satisfets amb aquesta notícia, ja que és «un pas transcendental per combatre aquesta injustícia», consideren. «Estem súper contents», afirma la portaveu de la plataforma del sector de la imatge Creer en Nosotros, Yasmine Pérez. «És un gran pas per arribar on volem», afegeix.

A Figueres, el sector, convocat, entre d'altres, per Creer en Nosotros, s'ha organitzat dues vegades durant aquest any per reivindicar aquesta reducció al 10%, després d'anys amb una imposició «provisional» al 21%. «Ha sigut increïble el que hem aconseguit amb la feina que s'ha fet aquests mesos com formiguetes», declara la figuerenca Pérez. Les concentracions com les de la Rambla de Figueres han aconseguit l'apropament amb els polítics, «gràcies a això, els polítics han volgut saber què ens passava».

Mostra d'això és que, a les protestes de la ciutat, s'hi han pogut veure diferents representants polítics, com l'alcaldessa Agnès Lladó (ERC) o el portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef (PDeCat). Ambdues formacions defensen la necessitat de «salvar un sector» en una època de crisi com l'actual.