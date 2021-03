El futur centre comarcal per acollir animals s'iniciarà, «si tot va bé», a finals d'any

El nou centre de protecció i adopció d'animals de companyia de l'Alt Empordà segueix el seu curs administratiu i «ha de ser una realitat ben aviat». La consellera de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (CCAE), Anna Palet, assegura que «estem anant cap endavant» i que, «si tot va bé», es podria començar la seva construcció a finals d'aquest 2021, dins del termini que es va dir l'any passat. La convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i els tràmits urbanístics van fer esperar el seu desenvolupament més de l'esperat.

El projecte de la nova protectora comarcal es va començar a gestar el 2015 i en primera instància estava previst construir-la l'any 2019. En aquell moment, l'equip de govern va creure oportú demanar finançament i davant la convocatòria del PUOSC esperar a poder optar-hi. Per una altra part, la proposta d'ubicació en una part de l'espai del Centre de Tractament de Residus (DTR) a Pedret i Marzà, obligava el municipi a fer la modificació urbanística necessària per permetre la seva construcció. Un tràmit que es va portar a terme l'1 de març passat al ple municipal. Amb això, com diu la consellera, es pot considerar que ambdós entrebancs «ja s'han desencallat i hi ha el compromís de tots els consellers que durant aquesta legislatura la protectora serà una realitat».

Segons indiquen des del Consell, el procés es troba en la fase final i actualment s'està treballant a valorar quin serà el futur model de gestió, si integrat al CCAE o externalitzat. «Ara ens estem emmirallant en altres protectores, veure com fan la seva gestió i a partir d'aquí començar a valorar-ho, perquè hi ha diverses opinions», explica Palet. Actualment, la protectora, ubicada a Figueres, és gestionada per l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres, amb qui el Consell assegura tenir una relació «correcta». Hi ha un conveni de dos anys (prorrogables) que finalitza aquest setembre. La institució comarcal va periòdicament a controlar la feina que fan i afirmen que és «molt bona».

El projecte per al nou centre preveu una inversió de 830.324 euros. D'aquests, el CCAE aporta 136.064 euros; l'Ajuntament de Figueres, 300.000; la Diputació de Girona, 300.000 més, i la resta d'ajuntaments, 94.260.