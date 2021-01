L'Ajuntament de Castelló accelera els passos per a consolidar la digitalització i resoldre l'extensió de la fibra òptica

L'equip de Govern de Castelló d'Empúries es va marcar per aquest mandat agilitzar la consolidació de l'administració electrònica i resoldre la problemàtica de l'arribada del servei de fibra òptica a tot el municipi, entre altres projectes vinculats a les noves tecnologies.

Entre aquests objectius, la Regidoria de Serveis Interns que encapçala Esther Piris, hi ha el de reforçar el paper de l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), present a Castelló i Empuriabrava, com a epicentre de l'administració electrònica local. «L'OMAC era un espai que funcionava com a registre d'entrada i de sortida. Hem volgut fer un pas endavant més i per això vam crear una comissió de tràmits que vetllarà que tot es faci correctament amb la intenció que, a partir d'aquesta primavera, no es pugui entrar cap instància sense signatura digital».

Per aconseguir portar-ho a bon port, tots els agents de l'OMAC han seguit uns cursos formatius, a través de l'AOC (Administració Oberta de Catalunya), perquè siguin reconeguts com a entitat de registre de certificats idCat. «Ho hem fet perquè, a part d'exigir als ciutadans aquesta nova manera de fer les coses, per la nostra part aportem la possibilitat de generar certificats. De fet, a hores d'ara ja n'hem emès més de dos-cents», afegeix Esther Piris.

Per a facilitar aquest salt tecnològic, l'Ajuntament va crear una partida pressupostària destinada a la contractació d'una empresa que oferirà un servei telefònic d'atenció i suport informàtic, tant per a particulars com per a empreses, que estarà operatiu de les vuit del matí a les vuit del vespre i que estarà en funcionament aquest mes de febrer.

Inversió TIC i Guifi·net

Tot plegat ha tingut com a element accelerador la pandèmia de Covid-19 i les seves conseqüències. La regidora admet que «tots els ajuntaments ens hem hagut d'espavilar per a implantar el teletreball i la cita prèvia». Des del consistori castelloní han fet una «aposta forta» per les TIC i la connectivitat local. Tots els equipaments públics rellevants de la vila estan connectats amb la xarxa de fibra òptica i s'ha creat un troncal fins a Empuriabrava per a cobrir les necessitats dels altres serveis públics, com la Policia Local, el centre Emprèn i el Centre Cívic. A més, es va instal·lar un sistema de videoactes per a emetre els plens en streming i poder obtenir l'acta gairebé de forma automàtica.

El Govern local també ha treballat intensament aquests darrers mesos per a intentar resoldre l'arribada real de la fibra òptica a tot el municipi, ja que la xarxa oficial de la concessió atorgada per la Generalitat ja havia cobert els set-cents punts previstos. La solució ha arribat amb un conveni que l'Ajuntament ha signat amb la Fundació Guifi·net, mitjançant el qual es podrà resoldre la problemàtica. «Volem que la fibra òptica arribi a cada habitatge o empresa de Castelló i Empuriabrava. Amb Guifi·net esperem incentivar el mercat i que aquesta necessitat quedi coberta», conclou Piris.

Quan la xarxa estigui ben desplegada, l'Ajuntament posarà en marxa la instal·lació de setanta càmeres de videovigilància en els espais públics, equipaments i vies de circulació més rellevants del municipi, la gestió i el control de les quals anirà a càrrec de la Policia Local.