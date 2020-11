Ponsa evita fixar un calendari per reobrir cinemes, teatres i sales de concerts

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha evitat aquest divendres fixar un calendari per la reobertura de cinemes, teatres i sales de concerts perquè "dependrà de com evolucioni la pandèmia". Això sí, ha deixat clar que s'està treballant junt amb el sector perquè aquesta represa es produeixi "el més ràpid i de la millor manera possible". Sobre els ajuts al sector, la consellera ha assenyalat que amb la línia que convocaran dilluns vinent, ja hauran canalitzat els 17,2 milions d'euros habilitats per fer front a un mes de tancament i que si aquest s'allarga la partida també s'haurà d'ampliar. Amb tot, Ponsa ha deixar clar que el sector, més que ajuts, "el que vol és treballar" i que en aquesta línia van els esforços del departament.