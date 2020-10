Castelló d'Empúries engega la votació dels Pressupostos Participatius

Els Pressupostos Participatius 2020-2021 encaren aquesta tardor la seva fase decisiva amb l'obertura del període de votació, que permetrà als veïns i veïnes escollir a quins projectes volen destinar 400.000€ de la partida d'inversions del pressupost municipal. L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, i la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, Anna Massot, han presentat tots els detalls del procés de votació i fan una crida a la població a prendre-hi part activament.

Segons l'alcalde Salvi Güell "en contexts de crisi com el que ens toca viure en aquests moments arran de la Covid-19, és més important que mai unir esforços per a fer del nostre un municipi cohesionat i preparat per als reptes del present i del futur. I la participació ciutadana en projectes com aquest contribueix a fer-ho possible".

En la mateixa línia, la regidora Anna Massot ressalta l'alta participació fins al moment "agraïm el suport, la col·laboració i la forta implicació dels veïns i veïnes durant la nova edició dels Pressupostos Participatius. Animo a veïns i veïnes a participar en aquesta fase final on la paraula de la població serà determinant per decidir a quines actuacions destinarem els 400.000 € en els propers dos exercicis".



Què es vota?

L'Ajuntament sotmet a votació i decisió popular un total de 20 actuacions sorgides de les propostes realitzades per la població i seleccionades en el Fòrum Ciutadà de Priorització, i que han estat validades pels serveis tècnics de l'Ajuntament. Cada vilatà podrà escollir un màxim de tres propostes entre els 20 projectes finalistes, que podeu consultar íntegrament a través del següent enllaç http://tutriescastello.cat.



Quan es pot votar?

El període de votació s'estendrà del 19 d'octubre al 8 de novembre (ambdós inclosos).



Com es pot votar?

Es podrà votar per mitjà de tres vies:



A través del web w ww.tutriescastello.cat .

. A les parades del mercat : 27 d'octubre (Castelló) i 31 d'octubre (Empuriabrava).

: 27 d'octubre (Castelló) i 31 d'octubre (Empuriabrava). A través dels següents punts de votació telemàtica: Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament (laborables de 9 a 14h); Espai Jove "El Centro" (laborables de 9 a 13h / 16 a 19h. Dijous només matins); Centre Emprèn (laborables de 9 a 14h); i Casal Cívic Empuriabrava (laborables de 15 a 19h).

Qui pot votar?

Totes les persones empadronades a Castelló d'Empúries majors de 16 anys. En el moment de la votació caldrà identificar-se amb el DNI o NIE.

La població participa activament en la definició dels projectes finalistes

En la primera fase del projecte, els veïns i veïnes van fer arribar 695 propostes al consistori, en el que és tot un rècord de participació. Després d'un primer filtrat, validació i quantificació econòmica per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament, les propostes que complien amb tots els requisits establerts a les bases del procés van ser sotmeses a la valoració de la ciutadania en el marc d'un Fòrum de Priorització, que en va escollir un total de 20 per passar a la votació final.