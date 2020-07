Castelló d'Empúries emprèn la fase final del Pressupostos Participatius

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries convida els veïns i veïnes a prendre part dimecres 22 de juliol del Fòrum Ciutadà de Priorització on s'escolliran els projectes finalistes que se sotmetran a votació popular.

Aquest mes de juliol la convocatòria de Pressupostos Participatius 2020-2021 de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries encara la seva fase definitiva. I ho fa amb la celebració del Fòrum Ciutadà de Priorització; on tots els veïns i veïnes que hi participin podran escollir aquells projectes que se sotmetran a votació popular de tota la ciutadania. La sessió és oberta a tota la població i es durà a terme dimecres 22 de juliol, a les 19.30 h, a la Sala Municipal.

Al taller hi prendran part les propostes ciutadanes que han estat considerades vàlides per part dels serveis tècnics municipals; i mitjançant el treball en diferents grups, els assistents elegiran les actuacions finalistes que els veïns i veïnes majors de 16 anys empadronats al municipi tindran l'oportunitat de votar.



Actuacions vàlides i desestimades

Els serveis tècnics municipals han dut a terme durant les darreres setmanes un exhaustiu anàlisi i treball de les 695 propostes ciutadanes presentades fins al passat 25 de febrer a través de les bústies ubicades a Castelló i a Empuriabrava (166 propostes), a la parada del mercat setmanal (38 propostes), o per mitjà del web www.tutriescastello.cat (491 propostes).

D'aquestes, un total de 77 compleixen tots els requisits establerts, mentre que la resta han estat desestimades per motius diversos, com ara no respectar el marc normatiu i legal existent, no ser de competència municipal, contradir plans aprovats per l'Ajuntament, no ser realitzables tècnicament, sobrepassar els 200.000 €, o no ser considerades una inversió.



Votació popular

En la darrera fase del procés les propostes finalistes seran sotmeses a votació ciutadana. Hi podran participar de forma online i a través dels punts de votació telemàtica distribuïts pel municipi totes aquelles persones empadronades al municipi majors de 16 anys. En aquesta línia, l'Ajuntament es compromet a integrar en els pressupostos municipals de 2020 i 2021 les propostes més votades.