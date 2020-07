El Consell Comarcal veu "temerària i deslleial" la recomanació de Castex

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (CCAE), Sònia Martínez, veu "temerària i deslleial" la recomanació que ha fet el primer ministre de França, Jean Castex, de no viatjar a Catalunya i ja ha deixat clar que "demanaran explicacions". "No només és dolent per l'Alt Empordà, sinó per a tota la demarcació", adverteix Martínez. La presidenta del consell remarca que la Unió Europea (UE) no s'ha pronunciat en aquest sentit i recorda que la situació de la pandèmia està "millorant" i més després d'haver pres mesures més restrictives. Per tot plegat, exigeix als governs català i espanyol que demanin explicacions en relació a les declaracions de Castex i deixa clar que s'oposaran a un eventual tancament de la frontera.

En aquest sentit, la presidenta del CCAE i alcaldessa de la Jonquera reclama que "es negociï i es prenguin totes les accions necessàries" per evitar que es tanqui el pas entre l'estat espanyol i el francès. Assegura que suposaria un cop "molt dur per a l'economia" i assegura que tota la demarcació depèn de "que aquesta frontera estigui oberta per poder salvar el que es pugui aquesta temporada d'estiu".

Martínez espera que no vagi més enllà d'aquesta recomanació i destaca que s'han pres mesures per evitar que s'incrementin els contagis, especialment a Figueres. "Les dades a Figueres han millorat, es pot passejar tranquil·lament i anar a les botigues", concreta Martínez, que s'ha solidaritzat amb els comerciants.

Com a alcaldessa de la Jonquera també es mostra especialment preocupada, ja que el 95% del turisme estranger és francès. "Estem molt preocupats a l'Ajuntament, perquè per nosaltres és clau tenir la frontera oberta", ha conclòs.