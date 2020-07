«La recomanació del primer ministre francès és un desastre per l'Empordà i Girona»

La declaració feta pel primer ministre francès Jean Castex recomanant als seus ciutadans que evitin passar la frontera cap a Catalunya, ha estat considerada com "un desastre" i "una injustícia"per part de la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez.

Segons el seu punt de vista "aquesta recomanació tindrà greus conseqüències per a l'economia de l'Alt Empordà i per a tota la demarcació de Girona. Ha estat feta sense que la Unió Europea s'hagi manifestat al respecte i sense tenir en compte que totes les mesures que s'estan aplicant per evitar el contagi de la Covid-19 són per al bé de tots. Estem fent grans esforços, però ja fa setmanes que veiem que hi ha campanyes des de França per evitar que els seus ciutadans vinguin a comprar i a passar les vacances a casa nostra".

Sònia Martínez demana "una reacció clara i enèrgica dels governs de la Generalitat i de l'Estat espanyol per contrarestar aquestes recomanacions del primer ministre francès".