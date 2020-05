La tecnologia, el refugi del grup de Figueres d'Alcohòlics Anònims

Els dijous, de 7 a 9 del vespre, toca reunió d'Alcohòlics Anònims (AA) a Figueres, però amb una diferència des que es va iniciar el confinament: els usuaris, en lloc de veure's les cares asseguts en rotllana en una sala de la Fundació Clerch i Nicolau, fan videoconferències. La pantalla del mòbil, de la tauleta o d'un ordinador, s'ha convertit en el refugi d'aquells que han pres la decisió de tancar l'ampolla.

La puntualitat és britànica. La clau és no perdre les rutines. «Al principi va ser una mica complicat per organitzar-nos, però no hem tingut altre remei que posar-nos les piles amb la informàtica», admet un dels participants a les sessions del Grup Tramuntana 24h d'Alcohòlics Anònims.

Aquests xats grupals transcorren a càmera tancada. «No és important des d'on ens connectem, no volem que hi hagi un intrusisme a la casa de ningú. Només obrim les càmeres fugaçment per saludar-nos i acomiadar-nos. El micro només s'obre quan toca compartir una experiència. Només es manté obert el del moderador», comenta J (inicial del nom d'un dels participants).

L'objectiu és concentrar tota l'energia en mantenir la sobrietat un dia, 24 hores, tot i que no per a tothom resulta fàcil. «Hi ha gent que ho porta millor o pitjor, com el dia a dia de tothom davant d'aquesta situació. No només evitant la copa n'hi ha prou, hi ha molt més, hi ha el caràcter, les emocions...», reflexiona J, mentre reconeix que les darreres setmanes s'ha sumat al grup un nombre important de nous usuaris: «Han sorgit moltes situacions en què la gent s'ha adonat que era alcohòlica».

«Ens trobem amb persones que ens demanen ajuda no per a elles mateixes, sinó perquè estan preocupades per les seves parelles o per algun familiar directe. Nosaltres els diem que també s'organitzen reunions virtuals per als familiars d'alcohòlics, són els grups Alanon. Però, per assistir a les nostres reunions, l'alcohòlic ha de ser conscient del seu problema i ha de voler deixar de beure», explica J. Alcohòlics Anònims manté l'atenció telefònica als alcohòlics que ho necessiten set dies a la setmana, les vint-i-quatre hores, al 933 177 777. «Tot i que el número és de Barcelona, que ningú es tiri enrere, l'atenció personal es fa des de tot arreu, i si truquen des de l'Alt Empordà, l'atendrem des d'aquí», diu un responsable d'AA.