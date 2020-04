529 persones continuen hospitalitzades en centres gironins per coronavirus

Els centres sanitaris de les comarques de Girona registren aquest diumenge 529 persones hospitalitzades per coronavirus, quatre menys de les que hi havia ahir. D'aquestes, 72 estan en estat greu per la malaltia. Segons Salut, el nombre de professionals que s'han contagiat, a la Regió Sanitària de Girona és de 412, 22 menys que dissabte. Pel que fa al nombre d'altes hospitalàries a la demarcació, la xifra continua creixent i ja són 1.179 les persones que han anat cap a casa. Departament actualitza les dades territorials d'afectacions de la covid-19. Però segons informa Salut, a partir d'ara els contagis i defuncions a la Regió Sanitària de Girona es donaran a conèixer dins el còmput global de Catalunya que el Departament publica cada nit.