El Banc d'Aliments de Castelló d'Empúries continua donant servei durant l'estat d'alarma

El Banc d'Aliments de Castelló d'Empúries continua prestant servei aquests dies de confinament pel coronavirus. Els voluntaris i voluntàries de Cáritas són qui en última instància reparteix els aliments però els productes provenen de diverses aportacions: el Fons Europeu d'Aliments, el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, les diferents campanyes del Gran Recapte d'Aliments que es porten a terme i també de donacions de particulars.

Aquests últims dies, degut a les mesures de confinament per la crisi del coronavirus, el sistema de repartiment s'ha vist alterat. Normalment el banc d'aliments funciona com una botiga on es poden escollir els productes. En aquests moments continuar amb aquesta fórmula era inviable i , per tant, el que es fa en aquests moments és organitzar els aliments en lots segons el número de persones de cada unitat de convivència. D'aquesta manera només han de recollir-ho i per tant es redueix el temps que els usuaris estan dins el local.

En aquests moments s'estan repartint uns 50 lots aproximadament però, tenint en compte la situació actual de confinament total en què la situació laboral de molts treballadors i treballadores s'ha vist afectada, es preveu que hi hagi un augment de famílies que necessitin d'aquest servei.