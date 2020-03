Portbou anima a denunciar els que hi van a passar el cap de setmana

L'alcalde de Portbou, Xavier Barranco, ha animat als seus conciutadans a demanar als que arriben per passar el cap de setmana que tornin a casa seva. "Les persones que visiten Portbou són benvingudes, però no en aquests moments", explica l'alcalde.

En el seu perfil de Facebook, Xavi Barranco carrega contra aquells que van a "passar el cap de setmana" al municipi. "Ser solidari de vegades significa dir a algú que el que estan fent no està bé" i anima als portbouencs a alertar cara a cara als visitants "Si veieu estranys a la ciutat que ens visiten els caps de setmana, teniu dret a dir-los que el que fan no és correcte. I que els denunciarem!". L'alcalde exposa que davant d'una falta o un delicte, com la de saltar les restriccions davant el confinament, "la nostra obligació com a ciutadans és actuar de paraula, d'avisar-lo, de dir-li que no ha d'estar aquí i que ha de marxar".

Barranco diu que la seva obligació com a alcalde, en aquests moments, "és defensar al salut dels meus ciutadans". Tot i que per ara no s'ha detectat cap cas de Coronavirus al municipi, l'alcalde avisa que aquests visitants "posen en perill la gent de Portbou". En el seu perfil a la xarxa social remarca "Què és més important? El què diran o la nostra salut? Ja n'hi ha prou d'hipocresia. Tenim dret de defensar la nostra gent, peti qui peti!".

Abandonats per Adif

La polèmica pel tancament de l'estació e Portbou en horari nocturn segueix. Després de la petició de l'alcalde del municipi a Adif i Renfe per evitar trobar passatgers deambulant pels carrers a la nit, el compromís per part de les dues organitzacions era de deixar l'estació oberta i no vendre més bitllets cap a França. "El perfil que estem veient ara són de joves que estaven viatjant, i davant de la pandèmia global, estan intentant tornar a casa", explica l'alcalde de Portbou, Xavier Barranco.

Sembla, però, que els acords no s'han complert. Aquest dissabte al vespre dos nois joves italians, amb motxilla i sac, caminaven per Portbou després d'arribar amb l'últim tren i ser "expulsats" de l'estació. "Tinc tota la sensació que malgrat que he parlat amb els responsables d'Adif de la necessitat que deixin passar la nit a la gent, sense connexió directa, no s'està complint. Les notícies que tinc fins ara és que segueixen fent fora els passatgers", confessava Barranco aquest dilluns.

Renfe ha deixat de vendre bitllets cap a França, i la darrera estació a la qual es pot arribar és Portbou. A partir d'aquí, però, no hi ha cap continuïtat per aquella gent que vol arribar a casa. "Si la solució és no vendre bitllets fins a Cervera, llavors deixes la gent tirada a Portbou, i pots fer-los fora de l'estació". Si bé l'alcalde afirma que el servei de taxi s'està normalitzant, reclama que Adif compleixi i deixi un espai per a passar la nit a aquells que arriben amb l'últim tren. "Des d'Adif diuen que és l'empresa de seguretat qui els fa fora", però Barranco tem que des d'Adif no s'hagin transmès les indicacions correctes a l'empresa.