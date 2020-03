Set persones queden atrapades a Portbou després que Adif tanqués l'estació

Ahir a la nit set persones caminaven sense rumb pels carrers de Portbou. Eren set passatgers que havien arribat a Portbou en un tren procedent de Figueres, amb la intenció de travessar la frontera. A la nit, però, l'estació de trens de la localitat té la política de tancar les instal·lacions, i els viatgers van quedar atrapats als carrers de la població.



L'alcalde de Portbou, Xavier Barranco, explica que es tractava de dues parelles, d'entre 75 i 80 anys, de Zuric i tres joves francesos.

Les dues parelles, carregats amb dues maletes cadascun, tornaven de Les Palmes de Gran Canària, i els joves francesos de Mèxic. Els set passatgers es van trobar a l'aeroport de Barcelona. Havien perdut el vol, i no trobaven vols alternatius. En veure's sense opcions a Barcelona, van desplaçar-se fins a Figueres, on els van aconsellar que agafessin el tren fins a Portbou.



Allà, però, els serveis de l'estació els van "expulsar". Barranco es lamenta que "ADIF va prendre la decisió unilateral de tancar l'estació a les nits i expulsar-ne els viatgers. Un fet que ens ha portat conflictivitat al poble. Però en aquesta situació, amb tots els hostals i hotels tancats, fer fora aquesta gent de l'estació i fer-los passar la nit al ras, és ser molt poc empàtic".



Un veí, que va veure la situació de les set persones, va avisar l'alcalde. Ell mateix, el tinent d'alcalde i alguns veïns, van condicionar els baixos de l'ajuntament per tal d'acollir la gent durant la nit. Barranco va parlar amb la policia de la frontera avisant que l'endemà al matí creuaria amb la furgoneta municipal i els set viatgers per traslladar-los fins a Cervera, ja que Portbou no disposa de servei de taxi i les dues parelles de gent gran "ja no tenien ni forces per caminar, una de les senyores pateix del cor".

Aquest diumenge al matí, l'alcalde i els set passatgers s'han dirigit cap a França "He fet de passador de frontera igual que a la guerra civil", declarava Barranco.



Una vegada a França, els joves "ja estan al seu país i ho tindran fàcil per arribar a casa", i pel que fa a les dues parelles de gent gran "tenen la possibilitat d'acostar-se a Suïssa". L'alcalde ha explicat que "tots tenien la documentació correcta i eren gent en trànsit".



Barranco s'ha mostrat "indignat" amb el tracte "inhumà" que han rebut els passatgers per part d'Adif, ja que considera que l'estació "està més que habilitada" per gestionar aquesta situació. Amb el que sí que ha parlat ha sigut amb Antonio Carmona, portaveu de Renfe a Catalunya." Va fer el gest, va trucar i es va excusar".



El cas l'explicava en directe Ramon Iglesias des del seu perfil de twitter





Gent que ha arribat amb trens de @Renfe a Portbou. Com des de fa dies que està tancada la frontera, s'han quedat atrapats al poble. Amb virus o sense. pic.twitter.com/vpbfBiKR4y — Ramon Iglesias (@RamonIglesias68) March 21, 2020