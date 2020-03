Portbou denuncia que Renfe ven bitllets cap a França amb la frontera tancada

Portbou denuncia que Renfe ven bitllets cap a França malgrat que la frontera està tancada com a conseqüència de l'estat d'alarma. El problema és que "no els dona cap alternativa" un cop arriben a l'estació alt-empordanesa, on el tren mor. Això provoca que desenes de persones hagin de recórrer a peu els set quilòmetres que hi ha entre Portbou i Cervera de la Marenda, la primera estació francesa, per seguir el trajecte.

Passatgers amb maletes per la carretera que connecta Portbou amb Cervera de la Marenda. Aquesta és la realitat que, segons l'alcalde de Portbou, Xavi Barranco es viu a la localitat com a conseqüència del tancament de la frontera a la localitat alt-empordanesa. Barrancco es queixa que moltes persones tenen un bitllet de Renfe per anar a França, però han de quedar-se a Portbou perquè el tren no segueix.

El batlle exigeix que es deixi de vendre bitllets "immediatament" perquè si no es trobaran aquesta situació cada dia, ja que l'operadora de trens francesa SNCF ha prohibit que els combois entrin a Cervera de la Marenda, primera estació de la Catalunya del Nord. Renfe ha confirmat que ja s'ha aturat la venda a internet i a les taquilles, tot i que reconeix que les màquines de les estacions funcionen amb un sistema diferent i és possible que encara se n'expedeixin.



Renfe admet errors

Des de Renfe admeten que "han anat lents" en relació a les màquines on es poden comprar els bitllets de les estacions, que seguien venent-ne amb destinació a França després que la SNCF decretés que cap tren podia creuar la frontera. Amb tot, el delegat de comunicació a Catalunya de Renfe, Antonio Carmona, explica que van fer un "esforç comunicatiu molt gran" per evitar aquesta situació.

Carmona deixa clar que la venda a finestreta i la que es fa per internet impedeix comprar bitllets cap a França, i lamenta la situació de les persones que s'han vist afectades. Amb tot, recorda que és Adif l'encarregat de respondre perquè es va tancar l'estació i no es permet els turistes poder fer nit allà, com en el cas de les set persones que van quedar "atrapades" a Portbou el dissabte a la nit.

Adif defensa que segueix els protocols

Adif assegura que va seguir el protocol establert en l'incident que va deixar set turistes a l'estació de Portbou, dissabte al vespre i quevan acabar dormint als baixos de l'Ajuntament després que l'alcalde els atengués.

Precisament, fonts d'Adif han explicat a l'ACN que en situacions com les d'aquest dissabte el procediment marca que han de contactar amb l'ajuntament competent. El batlle, Xavi Barranco, ha carregat contra l'empresa perquè no va permetre als turistes fer nit a la sala d'estar de l'estació, i per contra, va decidir tancar-la com fa habitualment. Adif ha assenyalat que es tracta d'una zona que s'hauria de condicionar i ha remarcat que van seguir els protocols.