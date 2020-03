Adif assegura que va seguir els protocols establerts en l'incident que va deixar set turistes a l'estació de Portbou

Adif assegura que va seguir el protocol establert en l'incident que va deixar set turistes a l'estació de Portbou, dissabte al vespre i que van acabar dormint als baixos de l'Ajuntament després que l'alcalde els atengués.

Precisament, fonts d'Adif han explicat a l'ACN que en situacions com les d'aquest dissabte el procediment marca que han de contactar amb l'ajuntament competent. El batlle, Xavi Barranco, ha carregat contra l'empresa perquè no va permetre als turistes fer nit a la sala d'estar de l'estació, i per contra, va decidir tancar-la com fa habitualment. Adif ha assenyalat que es tracta d'una zona que s'hauria de condicionar i ha remarcat que van seguir els protocols.