Roses aparta la constructora de la SUF i es fa càrrec de les obres pendents

Roses podria veure finalment l'acabament de l'equipament cultural de la Societat Unió Fraternal (SUF) d'aquí a poques setmanes. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'obra i així ho ha comunicat a l'empresa adjudicatària. El següent pas que fa el consistori és l'elaboració d'un informe a través dels serveis d'urbanisme per tal que determinin quins treballs ha deixat pendents l'empresa i quin cost té l'acabament d'aquesta obra. Aquest tràmit, que ho aprovarà l'organ competent, permetrà contractar una altre empresa per enllestir la SUF.

Paral·lelament a l'acabament de les obres, s'han iniciat els tràmits per tal de tornar a convocar la licitació del bar de la SUF. Segons declaracions de l'alcaldessa Montse Mindan, el concurs podria publicar-se «d'aquí 2 o 3 setmanes, de manera que l'obertura del bar coincideixi amb l'obertura de la SUF». No obstant, Mindan no assegura els terminis perquè argumenta que « cal valorar quins treballs falten acabar o reparar, com la canalització a la façana, i determinar-ne el cost».

La relació amb la constructora

El passat mes de setembre, l'Ajuntament de Roses va penalitzar amb 240.000 euros l'empresa adjudicatària pel retard en l'entrega de l'obra i li va donat un termini de quinze dies per tal que finalitzés els treballs pendents.

D'altra banda, la tardança ha provocat que l'Ajuntament no pogués justificar a temps les obres i ha perdut part de la subvenció amb la qual es finançaven els treballs, concedida per la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa Millora de Barris del 2008.

L'alcaldessa ha declarat que creu que «acabarem en un judici» amb l'empresa que havia d'executar les obres.