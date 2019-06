Roses es prepara per donar la benvinguda al recentment renovat edifici de la SUF

Després de deu anys de tenir sobre paper el projecte de reforma de l'edifici de la SUF de Roses, l'any 2015 va començar la seva reconstrucció. Havent posat punt final a un llarg període d'obres, avui dia l'emblemàtic edifici ja està a punt per inaugurar-se. Aquest nou local, renovat i adaptat als nous temps, marcarà l'inici d'una nova etapa de la SUF.

L'entitat cultural SUF, Societat Unió Fraternal, disposarà d'una sala de 214 metres quadrats a la planta baixa de l'edifici. A la primera planta, s'hi instauraran sales per a l'administració, i una part d'oficines de la SUF. La segona planta de l'edificació anirà destinada a altres usos com ara l'escola de música. «Inaugurar el nou local és una gran il·lusió per a tots els socis de la SUF. Es tracta d'un espai emblemàtic per a la població», explica l'alcaldessa en funcions Montse Mindan.

La SUF es va constituir com a societat l'any 1927, després d'adquirir uns baixos a la riera Ginjolers. La seva activitat principal girava entorn el ball que organitzaven els diumenges i els festius, amb acompanyament d'orquestres. Després de la Guerra Civil, i gràcies a la desaparició dels seus competidors municipals –la societat La Flor de Maig–, la SUF va arrencar amb més força, convertint-se en un centre referent pel que fa al ball, les exposicions d'artistes locals i les festes. Fins i tot hi celebraven el carnaval en una època en què la dictadura ho prohibia, camuflant-la dient que es tractava d'una «desfilada de vestits regionals». Tots aquests components van fer que la SUF es convertís en un espai que, durant 83 anys, va aplegar amics, entreteniment i diversió.

El projecte, en marxa des de 2010



El juny del 2010 la SUF va cedir a l'Ajuntament la propietat del terreny en què estaven, a canvi de poder disposar d'un espai dins del nou edifici que hi construirien. L'intercanvi de competències del terreny es va produir durant el govern de Magda Casamitjana, en què es va iniciar un concurs d'idees per estudiar com havia de ser l'edifici.

Amb el canvi de govern del 2011, en què va entrar a governar Carles Pàramo (CiU), el projecte es va aturar perquè l'Ajuntament volia estudiar nous usos d'equipaments ja existents. Finalment, es va seguir tirant endavant la SUF, però reduint-ne el cost. A principis del 2015, havien de començar els enderrocs, amb la previsió que l'obra s'enllestís el 2016. Aquesta fase del projecte, però, es va anar allargant perquè els operaris es van anar topant amb problemes que feien que el projecte s'hagués d'anar modificant.

Durant tot aquest temps en què l'edifici de la SUF no donava servei, l'activitat s'havia traslladat a la sala d'exposicions de la Ciutadella, un emplaçament que també agradava als usuaris, ja que és molt accessible.

L'edifici estava pràcticament a punt abans d'iniciar les eleccions municipals, però, com que començava la campanya electoral, no es va poder obrir. L'alcaldessa el podrà inaugurar en les properes setmanes. De fet «només falta la connexió elèctrica d'Endesa».