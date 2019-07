L'Ajuntament de Roses obre el concurs per a l'explotació del bar de la SUF

L'Ajuntament de Roses ha iniciat la contractació per a la concessió del bar-restaurant del nou equipament cultural de la SUF. El procediment en tràmit té per objecte atorgar l'ús privatiu del domini públic de l'espai destinat a bar- restaurant situat al nou edifici de l'equipament cultural de la societat recreativa «La Unió Fraternal» ubicat a la Riera Ginjolers.

Aquest edifici és un equipament cultural de l'Ajuntament de Roses, que es pretén configurar com un espai per al desenvolupament d'activitats educatives, culturals i d'oci, essent el bar un complement dels diversos serveis del conjunt de l'equipament, i en conseqüència, haurà d'oferir una imatge singular, atractiva i respectuosa per a tots els sectors de la població, col·laborant en el desenvolupament d'activitats que s'hi promocionin.

Els interessats poden presentar les seves propostes fins al dilluns 12 d'agost a les 23.59 h. El pressupost de la licitació és de 31.200 euros i el contracte tindrà una durada de dos anys, prorrogable per 3 anys més.

Es pot consultar el plec de condicions i requisits i documentació a aportar a l'apartat Perfil del Contractat de la web www.roses.cat.