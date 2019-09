Roses sanciona la constructora del nou edifici de la SUF pels dos anys de retard

El nou equipament cultural de la Societat Unió Fraternal (SUF) de Roses, projectat fa una dècada i en obres des del 2015, està incomplet i l'Ajuntament ha penalitzat amb 240.000 euros l'empresa adjudicatària pel retard en l'entrega de l'obra i li ha donat un termini de quinze dies per tal que finalitzi els treballs pendents. Es tracta d'acabaments de pintura, instal·lació de mobiliari i connexions elèctriques, previstos des de la primavera, quan es va acabar el gruix important d'obra.

L'Ajuntament preveia inaugurar l'emblemàtic edifici de la SUF, a la riera Ginjolers, el passat mes de maig, però la coincidència amb les campanyes electorals va impedir-ho. Tot i això, ara l'obra topa amb nous entrebancs que allarguen el termini de finalització. Amb tot, l'Ajuntament no ha pogut justificar-los a temps i ha perdut part de la subvenció amb la qual es finançaven els treballs, concedida per la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa Millora de Barris del 2008.

La Junta de Govern Local del passat 5 de setembre va acordar imposar penalitzacions a l'adjudicatària pel retard en l'obra. La finalització de l'edifici estava fixada per al 31 de juliol de 2017 i en la resolució de la sanció es comptabilitzen 766 dies de demora.En total, l'acord li imposa una penalització de 239.535,86 euros per aquest incompliment.

A més, aquesta passada primavera l'Ajuntament va anunciar que el nou edifici ja estava acabat i només pendent de les connexions elèctriques i el mobiliari. Mig any després, encara no s'han solventat i el consistori ha enviat l'ultimàtum a la constructora.

Quinze dies de termini

Tenen quinze dies hàbils comptant des del dia en què van rebre la noticiació de l'acord de Junta de Govern. De fet, tal com ha explicat l'alcaldessa, Montse Mindan, si en el termini de quinze dies no han completat la totalitat de l'obra, l'Ajuntament podria fer-se'n càrrec. Però s'obren diversos escenaris, segons Mindan: «Si les obres estan acabades en aquest termini, iniciarem l'expedient de resolució del contracte i, un cop acceptat, el donaríem per finalitzat. Si, per contra, presenten al·legacions, portarem el contracte a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat perquè emeti el corresponent informe i puguem entrar-hi definitivament per acabar els treballs».

Es tracta d'una «solució jurídica» amb la qual l'Ajuntament buscaria evitar problemes amb la constructora si es donés el cas que l'obra no estigués finalitzada i perquè l'Ajuntament pugui intervenir-hi, segons declaracions de Mindan a Empordà TV.

Projectat fa una dècada

L'edifici es va projectar fa deu anys, durant el govern de Magda Casamitjana (2007-2011), i la instal·lació actual és el resultat del projecte guanyador d'un concurs d'idees. La Societat Unió Fraternal tenia un edifici en un solar a la riera Ginjolers i va cedir la propietat a l'Ajuntament a canvi de disposar d'un espai dins d'un nou edifici. Aleshores es va decidir construir l'equipament cultural sobre aquest solar i dos més d'annexes.