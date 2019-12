Maria Àngels Olmedo substitueix Enric Millo a la presidència provincial del PP de Girona

La Junta Directiva del PP de Girona ha designat com a nova presidenta provincial a l'exregidora de Figueres Maria Àngels Olmedo i com a secretari general a Alberto Mas, de Calonge.

El secretari general Daniel Serrano ha començat la seva intervenció en la reunió d'aquest dilluns al vespre, expressant en nom de tot el partit "l'agraïment a Enric Millo, pel seu treball tots aquests anys. Missió complerta perquè has fet un magnífic treball no només a el front de el partit a Girona sinó també a l'capdavant de cadascuna de les responsabilitats que has assumit".

Serrano ha explicat que la responsabilitat d'Enric Millo, des de fa uns mesos a la Junta d'Andalusia, ha estat el motiu que ha propiciat el relleu en la direcció del partit a nivell provincial per a "encarar el més que probable cicle electoral que tindrem a Catalunya amb unes eleccions autonòmiques que es poden convocar en qualsevol moment".

Respecte a la nova direcció, segons el comunicat fet públic pel partit, el secretari general de l'PPC ha transmès un missatge de sort, esperança i ànim. A Àngels Olmedo com a presidenta provincial i a Alberto Mas, com a secretari provincial els ha dit "heu treball però compteu amb l'ajuda d'el partit a Catalunya i amb tot el partit nacional. Les enquestes apunten en la bona direcció i totes elles ens indiquen que el diputat per Girona al Parlament de Catalunya està molt a prop i només fa un falta una empenta per acabar de consolidar-lo".

En aquest sentit Serrano ha afegit que "treballarem tots junts perquè aquesta realitat es faci efectiva en les pròximes eleccions autonòmiques, que tant de bo es convoquin com més aviat millor perquè a Catalunya és imprescindible un canvi de govern".

Maria Àngels Olmedo és actualment presidenta local del PP de Figueres i, a més d'exregidora en aquest municipi, també ha estat candidata per Girona tant a Parlament com a Senat.

Alberto Mas és actualment regidor a Calonge i Sant Antoni i ha estat candidat per Girona en les últimes eleccions generals.