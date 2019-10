Llançà tindrà una residència per a gent gran amb capacitat per a 80 persones

El solar on es construirÓ la residŔncia per a gent gran de LlanšÓ

El solar on es construirÓ la residŔncia per a gent gran de LlanšÓ CONXI MOLONS

Llançà disposarà d'una residència per a gent gran amb capacitat de fins a 80 residents i un centre de dia que podrà rebre fins a cinquanta usuaris. S'obrirà per a 50 residents i 35 usuaris però amb possibilitat d'ampliar-se. L'Ajuntament està a punt d'adjudicar el projecte arquitectònic per a un edifici a l'avinguda Antoni Margarits, 7. El cost previst del projecte arquitectònic al procés de licitació és de 230.000 euros.

Des de fa anys es considera la necessitat de construir aquest equipament. S'obrirà amb prioritat per als veïns de Llançà però el dèficit a aquesta àrea de la comarca fa preveure que tindrà una bona acollida.

L'alcalde, Francesc Guisset, ha explicat que probablement aquesta setmana s'adjudicarà el pla bàsic i executiu i posteriorment es continuaran els tràmits per construir l'equipament, que l'alcalde constata que és molt necessari.

Llançà preveu al solar a l'avinguda Antoni Margarits un edifici que ara hauran de dissenyar el despatx d'arquitectes a qui s'adjudiqui.



Serveis i jardins

Les bases estableixen que l'edifici tingui com a màxim 1.900 metres quadrats en un solar d'11.131 metres quadrats. Serà una edificació aïllada de planta baixa i pis. Hi haurà un jardí d'uns nou mil metres quadrats.

Segons el plec de clàusules, tindrà capacitat per a 50 residents i 35 usuaris del centre de dia i estarà previst que pugui créixer fins als 80 residents i 50 al centre, que estaria obert de vuit del matí a vuit del vespre.

L'equipament tindrà els espais per residir-hi, espais comuns i diferents zones per portar-hi a terme les diverses activitats o serveis que s'hi han de donar com fisioteràpia, el menjador per a àpats o les sales de visita.

Mentre no hi hagi el nou edifici, l'Ajuntament valorarà si cal donar algun servei a la Residència de Temps Lliure.