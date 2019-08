Arriba la primera edició de l'Empordà Sea Walking

L'Alt Empordà acollirà l'Empordà Sea Walking, un festival de senderisme que es farà del 27 al 29 de setembre de 2019. El programa d'aquesta activitat proposa un cap de setmana amb tot un seguit de rutes guiades en entorns i paisatges altempordanesos que aprofiten trams de la xarxa Itinerànnia. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb l'Associació Empordà Turisme han preparat sis recorreguts de dificultats diverses on, a banda de la passejada, un guia especialitzat donarà indicacions per posar en valor l'entorn. Les empreses de guiatge que participen de la iniciativa son Gisfera, Vertical Emotions i Terramar Natura i Cultura.

Enguany l'Alt Empordà s'ha sumat a la iniciativa Festivals de Senderisme dels Pirineus com també ho han fet els altres socis de la Xarxa Itinnerània: El Ripollès i la Garrotxa.

La primera de les rutes proposades és una passejada al capvespre de 3 hores i 6 quilòmetres de distància. Els participants descobriran els dòlmens que s'amaguen a la zona dels Estanys de la Jonquera. Aquesta passejada no té gaire dificultat i es farà el divendres 27 de setembre a les set la tarda. Per aquells que els agradi la platja també poden fer una passejada, el dissabte 28 a les deu del matí, des del Port de la Selva fins al Far de s'Arenella resseguint la costa aprenent els noms de les cales, la geologia i la fauna i flora d'aquesta zona.

L'Empordà Sea Walking proposa una ruta pel Cap de Creus i el paratge de Tudela, amb un recorregut de dificultat moderada i unes cinc hores de durada. La darrera activitat del dia 28 es realitzarà a la vora del Pantà de Darnius-Boadella en un itinerari nocturn que permetrà observar algunes constel·lacions.

Les darreres activitats del festival es faran el 29 de setembre. La primera serà un recorregut per la reserva integral del Cap Norfeu. En aquest camí els assistents podran posar en valor les peculiaritats geològiques, botàniques, històriques i de fauna més peculiars de la zona. Clourà l'edició del 2019 una ascensió al Puig Neulós i una escalada al Roc Furiós amb una mica més de dificultat però accessible a tothom.

Les inscripcions i detalls de totes les activitats es troben al web: de l'Empordà Sea Walking i tenen un preu que va dels 8 als 25 euros. Totes les excursions inclouen el guiatge d'empreses especialitzades de la comarca.

L'Empordà Sea Walking compta amb el suport del PECT Natura, cultura i intel·ligència en xarxa, que promou el Consell Comarcal i que està cofinançat en un 50% pel FEDER. Els Festivals de Senderisme dels Pirineus és una iniciativa coordinada per l'IDAPA (Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran) i amb el suport de la marca turística Pirineus, el patronat de Turisme Ara Lleida i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Els Festivals de senderisme

Des de 2016 es desenvolupen els Festivals de Senderisme als Pirineus. Els festivals són 11 propostes d'entre dos i sis dies per a la pràctica d'activitats de senderisme guiat amb la finalitat de donar a conèixer territoris i patrimonis associats al paisatge i a aquesta pràctica esportiva. Fins a la darrera edició, aquests festivals anaven des del Pirineu de Lleida fins la Cerdanya. Enguany, s'han incorporat les comarques que col·laboren en la xarxa Itinerànnia, els festivals arribaran fins a mar. Així, han nascut tres noves cites de senderisme: una a finals de maig al Ripollès, una altra a finals de juny a la Garrotxa i la darrera, la de l'Alt Empordà.