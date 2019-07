Les nits del patrimoni de Roses s'omplen de propostes interessants

Aquesta setmana s'inicien les «Nocturnes d'Estiu», activitats nocturnes per a tots els públics, que permeten apropar-se i gaudir del patrimoni de Roses d'una manera atractiva, participativa i creativa. Rutes guiades per la devesa Venus, Nit d'Estrelles, tallers d'arqueologia o un pícnic a la Ciutadella, són algunes d'aquestes interessants propostes.

Les nits del dimarts i dimecres a la Ciutadella estan dedicades a «Venus, històries reals i imaginades», una visita a través de la qual es recorren 25 segles d'història i coneix més a fons el personatge, la llegenda i les múltiples històries de la deessa de l'amor.

Els dilluns i divendres al Castell de la Trinitat és «Nit d'Estrelles», una proposta que permet els participants aprendre sobre els planetes, estrelles i el nostre món a través del telescopi de la mà de Mireia Galí.

L'oferta familiar es veu també ampliada enguany i inclou tres activitats diferents. D'una banda, «Les aventures de Gromec, el gat de la Ciutadella», dedicada als mes petits entre 3 i 8 anys per gaudir amb el Gat Gromec i els seus amics titelles les aventures a través de la història. Per al públic entre 8 i 12 anys es proposa el Taller d'Arqueologia, on es pot experimentar en un espai preparat els reptes i les tècniques de les excavacions arqueològiques.

Com activitat familiar especial, «El Cuiner de la Ciutadella» ofereix una visita teatralitzada durant la qual cuiner i famílies aniran a la recerca dels ingredients que les diferents èpoques han aportat a la nostra història, amb una recepta final molt creativa. Els participants gaudiran d'un pícnic a la mateixa Ciutadella per concloure l'activitat.

Per últim, els dissabtes estan reservats al Scape Búnquer, on els participants hauran de trobar la manera d'escapar del búnquer del Far, tot aprenent de la seva història.