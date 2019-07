Roses fa una prova pilot amb dues passeres de formigó a les platges del municipi

L'empresa municipal ROSERSA ha finalitzat la col·locació de les passeres que cada any, durant la temporada de bany, s'instal·len a les platges de Roses per millorar l'accessibilitat d'aquests espais. Les passeres queden repartides entre la platja de l'Almadrava i la bocana de Santa Margarida, estan fetes de fusta tropical tractada, i es retiraran a mitjans d'octubre.

Enguany s'ha fet també una prova pilot amb la col·locació de dues passeres de formigó prefabricat collades lateralment,una a la platja de Santa Margarida i l'altra a la platja del Rastrell. En aquest cas, les passeres quedaran instal·lades de manera permanent durant tot l'any per tal d'avaluar els pros i els contres d'aquest sistema tenint en compte aspectes com si s'emplenen de sorra, si concentren molta temperatura, si es mouen, com les afecten els temporals,etc.

En funció dels resultats, aquesta seria una bona alternativa per substituir les passeres de fusta actuals, les quals s'han de col·locar i enretirar durant període estival, alhora que tenen varies incidències en el seu assentament a la sorra i en llistons trencats.