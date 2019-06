Mireia Pimentel: «Els avis agraeixen que siguem un equip jove»

Amb 25 anys serà l'alcaldessa més jove de la comarca després d'haver sigut regidora des de 2015. Mireia Pimentel (Santa Llogaia, 1993) és llicenciada en Dret especialitzada en fiscal. Actualment treballa en un despatx de Barcelona, residència que combina amb la de Santa Llogaia. Va guanyar sense oposició.



- Per què decideix presentar-se com a candidata?

- L'alcalde actual volia deixar-ho i m'ho van proposar perquè volia algú de confiança i jo ja havia estat regidora.

- Ser la més jove és una pressió afegida?

- Doncs una mica sí que ho sento, perquè vull estar a l'altura i fer les coses bé, i soc conscient que és una responsabilitat. Però per altra banda, tot i ser molt jove, tinc moltes ganes i n'estic segura que amb l'equip ens hi deixarem la pell en aquest repte.

- Creu que falta representació del jovent a la política?

- Sí. Al meu poble, on hi ha molta gent gran, es nota molt. Però els avis agraeixen que el nostre equip sigui jove i que tinguem una mitjana de menys de 40 anys.

- Què tal l'experiència com a regidora?

- Molt bé. Al principi pensava que no sabria com portar-ho, però estic molt contenta. Tant amb la gent del poble com amb els companys regidors, amb els quals formem un bon equip.

- I què destaca d'aquest mandat?

- La veritat és que no hi ha res que diguis que són desavantatges. És tot positiu, i si la gent està contenta, tu estàs molt satisfeta.

- Com sorgeix l'interès per la política?

- Em va venir tot de nou, el 2015 em va venir a buscar l'alcalde per si volia formar part de l'equip i vaig dir que endavant. Era molt jove, no havia estat mai en política, però no m'ho vaig pensar ni mig segon, i estic molt contenta d'haver acceptat.

- Com combinarà la feina d'alcaldessa vivint a Barcelona?

- A la feina em donen molta flexibilitat i els cops que hagi d'anar ja em deixen recuperar-ho. També tinc gent de l'equip que treballa al poble i sé que m'ajudaran molt i, si no, estic a 50 minuts en AVE. Al final no estic instal·lada a Barcelona, normalment vaig i torno.

- Quina és la prioritat a desenvolupar aquest mandat?

- El projecte principal és la via verda, un passeig a la riera que fa molts anys que ho lluitem i espero que el 2020 ja estigui feta. També volem fer més urbanitzacions, per tenir més cases i poder incrementar la població.