El PSC insta els partits a "reflexionar" sobre la necessitat d'obrir una nova etapa després de la "rotunda" victòria

El PSC ha convidat tots els partits a reflexionar sobre la necessitat d'obrir una nova etapa a Catalunya després de la "rotunditat" amb què els socialistes han guanyat les eleccions europees. El PSC han sigut el partit més votat aquest 9-J amb el 30,63% dels vots. De cara a les negociacions que s'intensificaran en les pròximes hores per constituir el Parlament i el nou govern català, el primer secretari del partit, Salvador Illa, ha receptat humilitat i que tothom col·labori. "El PSC es comportarà amb respecte i generositat", ha afegit tot recordant que els socialistes han guanyat per cinquena vegada consecutiva. Per la seva banda, el candidat al 9-J Javi López ha defensat que el PSC serà "el partit català més influent" a Europa.