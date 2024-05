Usuaris de Rodalies, regionals i mitja distància es concentren a Sants per exigir un servei "digne"

Usuaris de Rodalies, principalment del Camp de Tarragona, s'han concentrat aquest dissabte al migdia a l'exterior de l'estació de Sants a Barcelona per dir prou a la situació de "maltractament" que viuen i exigir solucions. Els impulsors han estat la plataforma Dignitat a les Vies, sorgida al Camp de Tarragona, però s'hi han sumat altres moviments com '#Pqnoensfotintren', que recull usuaris de la línia R3; i la Plataforma Mercaderies per l'Interior, que reclama modificar el traçat del Corredor Mediterrani per evitar que passi per la costa i ho faci per l'interior de Tarragona. Els usuaris han reclamat més freqüències, més inversions, major informació i més coordinació entre les administracions afectades.